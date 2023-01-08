PUBG Mobile 2022 Dünya Şampiyonu Türk takımı S2G Esports!

PUBG Mobile Global Championship Büyük Final tamamlandı. Türkiye Temsilcisi S2G Esports, 190 puan ile PMGC 2022 Dünya Şampiyonu olarak gururlandırdı.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlenen PUBG Mobile Global Championship 2022’de Büyük Finaller bugün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Turnuvada Türkiye’den katılan S2G Esports, Sylas, HamsiG, Calse, Rayz ile birlikte Dünya Şampiyonluğuna uzandı.

Özellikle son haritada aldığı skorlar ve oyun alanının takıma sağladığı avantajı iyi kullanan S2G, yarıştığı diğer şampiyonluk adaylarını geride bıraktı.

Son haritada en yakın rakibi DRS Gaming erken elenince, şampiyonluk S2G Esports için neredeyse garantilenmişti. S2G Esports buna rağmen, pasif bir oyun çıkartmadı ve Rayz önderliğinde toplam 15 skor almayı başardı. HamsiG ise kendisini son 3’e taşıyınca sıralamadan da alınan puanlar ile ikinci takıma 32 puan fark atarak, dünya şampiyonluğu geldi!

Dünya Şampiyonu olmayı başaran S2G Esports, bugüne kadar Türkiye Espor tarihinin en büyük başarılarından birini elde ederken, aynı zamanda 400.000 USD olan turnuva şampiyonluk ödülünü de kazandılar. Büyük Final öncesi grup aşamalarında elde edilen gelirlerle birlikte toplam ödül, 500.000USD’nin üzerine çıkıyor ve bu Türkiye Espor Tarihi’nde bir takımın aldığı en büyük turnuva ödülü oluyor.

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08/01/2023 18:30