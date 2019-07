PUBG Mobile için yeni güncelleme: Neler değişiyor?

Tencent Games ve PUBG Corporation, PUBG Mobile için 0.13.5 içerik güncellemesini bugün yayınladı. Peki yeni güncelleme, beraberinde neleri getiriyor?

Güncellemenin önemli yönlerinden birisi şu şekilde: Oyuncular yeni Royale Pass 8. Sezonun bir parçası olarak denizcilik temalı oyun içi eşyalardan oluşan geniş bir gardırobu açmak için paraşütle atlayacak. Takım Ölüm Maçı moduna güncellemeler ve diğer yenilikler de App Store ve Google Play'deki ücretsiz güncellemenin bir parçası olacak.

Royale Pass 8. Sezon – PUBG MOBILE, bu yaz denizcilikle dolu eşsiz bir sezon için okyanusun kayıp eşyalarının kilidini açıp kullanmayı sağlayacak. PP-19 Hafif Makineli Tüfek– PUBG MOBILE'ın ölümcül silah deposuna son eklenti Royale Pass 8. Sezon ile oyun severlerin olacak. Oyuncular tam otomatik 53 adet 9 mm mermili şarjörün çarpıcı gücünü deneyebilecekler. Üçüncü Şahıs Perspektifi (TPP) Modu– PUBG MOBILE'ın Takım Ölüm Maçı Modunun tüm dünyada büyük başarı elde etmesinden sadece bir ay sonra, oyuncular Üçüncü Şahıs Perspektifi ile hızlı mücadeleyi deneyimleyebilecek. Ek Sistem Güncellemeleri– Bugünkü güncelleme ile oyuncular daha sezgisel olduğu gibi Subscriber BP mağazası, başlık efektleri, sandık isimleri ve fazlasına yönelik güncelleme ve geliştirmelerden oluşan, yeniden tasarlanmış sezon arayüzünü kullanabilecek. Bugünkü taze içerik güncellemesine ek olarak, Tencent Games ve PUBG Corp., PUBG MOBILE oyuncuları ve partnerler için yeni yaz etkinliklerini duyurdu. Tencent Games ve PUBG Corporation, PUBG MOBILE Club Open 2019 Global Finalleri'nde 'TEAM UP' bölümünde yarışacak dokuz finalisti de açıkladı. Dünyanın dört bir yanından oyuncular 10 gün boyunca oy kullanırken, sayıları 100'den fazla etkileyici oyuncular içinden seçim yapmak için 220 milyondan fazla oy kullanıldı. Dokuz 'TEAM UP' yıldızını ve katıldıkları bölgeleri aşağıda görebilirsiniz: Giannis Antetokounmpo – ABD / NBA oyuncusu, 2018-2019 sezonu MVP (En değerli oyuncu); Boy Pakorn – Tayland / Şarkıcı, oyuncu ve model; Pevita Pearce – Endonezya / Oyuncu ve şarkıcı; Chi Pu – Vietnam / Oyuncu ve şarkıcı; Kazu – Japonya / Influencer; Mysterious YT – Hindistan / Oyun influencer'ı; Nero – MENA / Oyun influencer'ı; PowerBang – ABD / Oyun influencer'ı; Athena – G. Kore / Oyun influencer'ı. PUBG MOBILE Club Open 2019 Global Finalleri'nin ilk günü olan 26 Temmuz Cuma, dokuz takım en iyi takımı oluşturmak için bir araya gelecek ve bir gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Meşhur müzisyen Alan Walker, gösteri maçına katıldıktan sonra özel bir canlı performans yapacak. Bu performansta, Walker, yeni PUBG MOBILE şarkısını ilk kez çalacak. TEAM UP kampanyası üç gün süren, dünyanın dört bir yanından 16 en iyi takımın 2,5 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için yarıştığı, devasa PUBG MOBILE Club Open 2019 Global Finalleri'nin sadece bir ayağını oluşturuyor.