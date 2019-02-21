Üç gün ve iki gece sürecek olan oyun modu, alışıldık PUBG Mobil oyun yapısı içinde 60 oyuncuyu 30 dakikalık tek bir rauntta karşı karşıya getiriyor. Bu maç sırasında Resident Evil 2'den tanıdığımız birçok karakter ve zombi bizlerin huzuruna sunulacak.

Tencent Games ve PUBG Corporation (PUBG Corp.) bugün yaptıkları duyuruyla PUBG MOBILE ve Resident Evil 2 arasındaki işbirliği ile ortaya çıkan "Zombie: Survive till Dawn" adlı oyun modunu tanıttı.

PUBG MOBILE, 2018'in sonunda düzenlenen PUBG MOBILE STAR CHALLENGE 2018 turnuvasının global finallerinde Capcom'un oyunu Resident Evil 2 ile çapraz marka ortaklığı duyurmuştu. Gösterilen büyük ilgi, oyun modunun tanıtılmasıyla yeniden ateşlendi.

PUBG Mobile ve Resident Evil 2'den ortaklık!

Üç gün ve iki gece sürecek olan oyun modu, alışıldık PUBG Mobil oyun yapısı içinde 60 oyuncuyu 30 dakikalık tek bir rauntta karşı karşıya getiriyor. Oyuncular Resident Evil serisindeki Police, Licker ve G1 gibi tanıtık zombilerle karşılaşırken, oyunda PUBG Mobile ekibinin yarattığı zombiler de yer alacak.

Survive till Dawn, gün ışığından günbatımına geçerken başlıyor ve gece boyu sürecek. Zombiler giderek daha agresifleşirken, PUBG Mobile oyuncuları için önemli bir engel teşkil edecek. Gün boyunca oyuncular uzak mesafeden zombileri yenerek BP (savaş puanı) toplayabilecekler.

Gün batımı görüş mesafesini azaltırken, zombi savaşını daha tehlikeli yapacak. Gece geldiğinde, zombiler iyice öfkelenecek ve oyuncular iyice düşen görüş mesafesi sebebiyle birebir (PvP) saldırılarda zorlanacak. Efsanevi Resident Evil 2 karakterleri G (1. Aşama) ve Tyrant da oyunun gece bölümlerindeki yeniden oyuna giriş (spawn) esnasında oyuncuların karşısına çıkacak.

Oyuncular ayrıca Resident Evil 2'nin meşhur karaktarleri olan Leon ve Claire Skin setini ve Ada ile Marvin seçeneklerini de bu modu oynayarak kazanabilecekler.