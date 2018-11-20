PUBG oyuncuları için müjdeli haber!

PUBG oyununun geliştirici ekibi tarafından ağustos ayında başladığı 'Fix PUBG' çalışması sona erdi. Birçok hata ve iyileştirmenin yer aldığı çalışma sonrasında hedefin istikrarlı bir şekilde kaliteyi sürdürmek olduğu belirtildi.

Ağustos ayında başlayan bu çalışmada, 100 tane ‘açık' çözüldü, oyuncuların fps'inde artış sağlandı, sunucu performansın geliştirildi ve hile kullanan 2 milyondan fazla oyuncu engellendi. Görünüşe göre bu kampanyanın bitmesi, PUBG'nin hatalardan tamamen arındığını ve firmanın tamamen tatmin olduğunu göstermiyor.

Şu anlık Battle Royale oyunu hali hazırda PC, Xbox One ve mobil platformlar için oynanabilir durumda. Bu platformların arasına ise 7 Aralık tarihinde PS4′ü de ekleyecek olan Bluehole, ayrıca oyunun Xbox ve PlayStation‘ın gelişiminin PC ile paralel olacağını açıkladı.