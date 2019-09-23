Pubg oyuncularının başı iOS 13 güncellemesi ile büyük dertte!

Pubg ve Fortnite oyuncuları, Apple'ın iOS 13 güncellemesi ile başı belada. Tahmin edilemeyen bazı sorunları da beraberinde getiren yeni güncelleme, iPhone kullanıcılarının oyun deneyimini altüst etti. Firma yetkilileri ise bir sonraki güncellemeye kadar oyuncuların beklemesi gerektiği belirtiyor.

Pubg oyuncuları Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 13 güncellemesi ile başı belada. iOS 13 güncellemesini yükleyen iPhone kullanıcıları, Pubg veya Fortnite oyununu oynarken büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyor.

iOS 13 GÜNCELLEMESİNDEN SONRA PUBG OYNAMAK İŞKENCE HALİNE DÖNÜŞTÜ!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde iPhone kullanıcılarının beğenisine sunduğu iOS 13 güncellemesinin ardında, dünyanın en büyük online oyunlarından biri olan Pubg oynamak büyük bir sorun haline dönüştü.

iOS 13 ile birlikte gelen 3 parmak ile kontrol özelliği kullanıcıların oyun deneğimine zarar veriyor. Bildiğiniz gibi iOS 13 güncellemesi ile birlikte Apple kullanıcılarına 3 parmakla kontrol adı altın yeni bir özellik ekledi. Artık 3 parmak ile iPhone ekranına 3 parmak ile dokunduğunuzda kopyala, yapıştır ve geri al gibi özelliklerin yer aldığı palet açılıyor. Bu palet sayesinde kullanıcılar ekran üzerinde kes, kopyala, yapıştır ve geri al gibi işlemleri kolaylıkla yapabiliyor. Fakat iş çok fonksiyonlu oyun oynamaya gelince patlıyor. Oyun esnasında 3 parmağı ile ekrana dokunan oyuncular kes, kopyala, yapıştır ve geri al paleti ile karşılaşıyor ve oyun deneyimlerine balta vuruluyor. İşin kötü tarafı ise söz konusu özellik ne yazık ki kapatılamıyor.

PUBG VE FORTNİTE'TAN HATAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI!

Pubg ve Fortnite tarafından iOS 13 sorununa ilişkin açıklama yapıldı. Oyun şirketleri öncelikle kullanıcılarına ilişkin bildirim gönderdi. Konu hakkında çalışmaların başladığını açıklayan firmalar, bir sonraki güncelleme ile sorunun düzeleceğini belirtti.

Apple'da 30 Eylül tarihinde yayınlamayı planladığı 13.1 güncellemesini daha erken tarihe çekti. Söz konusu düzeltme sonrası 3 parmak özelliği sadece metin düzenlemelerinde aktif olacak. Yeni iOS güncellemesinin ise 24 Eylül tarihinde yayınlanması bekleniyor.

23/09/2019 16:37