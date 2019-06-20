PUBG'ye rakip: Super Mario Battle Royale!

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından biri olan PUBG'ye yeni bir rakip geliyor sevgili Teknolojioku takipçileri! Popüler bir YouTuber tarafından geliştirilen Super Mario'nun Battle Royale tarzındaki versiyonu sosyal medyada şu sıralar çok konuşuluyor.

PUBG dünyanın her yerinde çok oynanan oyunların başında yer alıyor. Milyonlarca oyun meraklısı PUBG'yi oynarken oyuna gelen yeni özellikleri de yakından takip ediyor.

Bir YouTuber tarafından geliştirilen Super Mario Battle Royale şimdilerde dikkat çeken oyunlardan birisi oldu.

Mario Royale isimli oyun Super Mario Bros'un NES versiyonlarındaki grafikleri kullanıyor. Diğer oyunlarında olduğu gibi Mario Battle oyununda da 99 rakibiniz bulunuyor. Oyundaki temel amaç ise etabı ilk başta bitiren olmak.

Şimdiden birçok kesim tarafından benimsenen oyun milyonlarca insan tarafından oynanmakta. Para kazanma amacı gütmeyen oyunun PUBG'yi tahtından etmesi muhtemel durmuyor ancak oyunun tam olarak nasıl bir yapıya sahip olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki oynatıcıdan göz atabilirsiniz.