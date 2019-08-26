11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri kapsamında “Çocuk etkinlikleri gecesi” düzenlendi.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çocuk sunucu Eylem Güzelay’ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede ilk olarak Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Belediyesi’nin hazırladığı “Hade barışalım” adlı skeç oynandı.

Yeniboğaziçi Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz, gecede yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine de yer verdi.

Gecede etkinliğe katkılarından dolayı Çocuk Komitesi üyeleri Bedia Balses, Rahme Fahlioğulları, Gülay Nalkıran, Nermin Kandilli, Pembe Yıldırım ve Fatoş Çerkez ‘e çiçek takdim edildi.

Ardından Mormenekşe Kadınlar Birliği Çocuk Korosu’nun, eğitmenleri Buse Çakır’la verdiği konser beğeni topladı.

Çocuk defilesiyle devam eden gecede defile arasında Ela Boransel, jimnastik gösterisi sundu.

Finalde tüm çocuklar sahnede toplanırken, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve halk sahneye davet edilerek hep birlikte “hayat bayram olsa” parçası seslendirildi.