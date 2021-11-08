Pulya katliamını önlemek isteyen aktivist dövüldü

Güney’deki Pulya katliamını engellemek için faaliyet gösteren CABS “Kuş Katliamına Karşı Komite” isimli sivil toplum örgütünün 37 yaşındaki İtalyan aktivisti maskeli üç kişi tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Alihtia’nın haberine göre 5 Kasım Cuma sabahı 03.30’da Mağusa bölgesine bağlı Avoru köyü kırsalında araziye tuzak kurularak pulya yakalandığını keşfeden ve Rum Avcılık Dairesi’ne ihbar eden İtalyan aktivist, görevlilerin olay yerine gelmesini beklediği sırada yüzlerini maske ile kapatmış 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi. Saldırganların, cep telefonunu ve mikrokamerasını da çaldığı aktivist önce karakola giderek şikayetçi oldu ardından da ayakta tedavi ve taburcu edildiği hastaneden darp raporu aldı.

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08/11/2021 11:30