Puma Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası'nda ilkler yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından Puma sponsorluğunda organize edilen kadınlar ligi ve Kıbrıs Kupası'nda heyecan yaşanıyor.

Lig mücadelesinde 7 haftalık periyot sonrası yarı finale kalan ekipler belli olurken ilk kez düzenlenen Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda final maçı 2 Eylül Cuma akşamı oynanacak.

China Bazaar Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı'nın karşılaşacağı final mücadelesi Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak.

Maçı kazanan takım ilk kez düzenlenen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nı müzesine götürmüş olacak.

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31/08/2022 15:26