PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 13’ncü haftası tamamlandı.

13’ncü haftada 6 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 13’ncü haftada hiç beraberlik yaşanmadı.

Maçlarda 28 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.5 oldu.

14 gol yabancı futbolculardan gelirken, yine 14 golü de yerli futbolcular attı.

Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 13’ncü haftada 3 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

TH DUMLUPINAR

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

NAZIM AKTUNÇ (MTG)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

HÜSEYİN DEYNEKLİ (M DEĞİRMENLİK)

HAFTANIN HAKEMİ:

FEHİM DAYI (ÇETİNKAYA-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI:

TÜRKKAN DELİDENİZ (ÇETİNKAYA), MEHMET GÜRLÜ (MTG), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), İBRAHİM ÇIDAMLI (GÖNYELİ)

GOL KRALLIĞI:

12 GOL:

CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

11 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

10 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

EN AZ GOL:

8 GOL:

HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

11 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

12 GOL:

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

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