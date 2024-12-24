PUMA Haftanın Başarılıları

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24/12/2024

PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 14’ncü haftası tamamlandı. 
14’ncü haftada sadece 1 maçı evsahibi takım, 5 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 14’ncü haftada 2 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 32 gol atılırken maç başı gol ortalaması 4 oldu. 
11 gol yabancı futbolculardan gelirken,  21 golü de yerli futbolcular attı. 
Maçlarda tam 6 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  14’ncü haftada 2 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
HÜSEYİN KINACI (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:
KEREM ERAN (KARŞIYAKA-M DEĞİRMENLİK)

HAFTANIN KARE ASI:
HASAN C. EVREN (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), ÜNAL KAYA (M DEĞİRMENLİK), MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)

GOL KRALLIĞI:
13 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

12 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

11 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

EN AZ GOL:
8 GOL:
HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

13 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

14 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

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