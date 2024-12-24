PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 14’ncü haftası tamamlandı.

14’ncü haftada sadece 1 maçı evsahibi takım, 5 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 14’ncü haftada 2 beraberlik yaşandı.

Maçlarda 32 gol atılırken maç başı gol ortalaması 4 oldu.

11 gol yabancı futbolculardan gelirken, 21 golü de yerli futbolcular attı.

Maçlarda tam 6 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 14’ncü haftada 2 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

HÜSEYİN KINACI (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:

KEREM ERAN (KARŞIYAKA-M DEĞİRMENLİK)

HAFTANIN KARE ASI:

HASAN C. EVREN (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), ÜNAL KAYA (M DEĞİRMENLİK), MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)

GOL KRALLIĞI:

13 GOL:

CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

12 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

11 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

EN AZ GOL:

8 GOL:

HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

13 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

14 GOL:

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

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