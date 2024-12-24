PUMA Haftanın Başarılıları
24/12/2024
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 14’ncü haftası tamamlandı.
14’ncü haftada sadece 1 maçı evsahibi takım, 5 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 14’ncü haftada 2 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 32 gol atılırken maç başı gol ortalaması 4 oldu.
11 gol yabancı futbolculardan gelirken, 21 golü de yerli futbolcular attı.
Maçlarda tam 6 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 14’ncü haftada 2 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
HÜSEYİN KINACI (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN HAKEMİ:
KEREM ERAN (KARŞIYAKA-M DEĞİRMENLİK)
HAFTANIN KARE ASI:
HASAN C. EVREN (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), ÜNAL KAYA (M DEĞİRMENLİK), MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)
GOL KRALLIĞI:
13 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)
12 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
11 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)
EN AZ GOL:
8 GOL:
HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)
13 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
14 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
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