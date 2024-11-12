PUMA Haftanın Başarılıları
12/11/2024
Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu sekizinci haftası tamamlandı.
Sekizinci haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.
Maçlarda 25 gol atılırken maç başı ortalaması 3.12 oldu.
14 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 2 de kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
M. DEĞİRMENLİK
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
SEDAT DEVECİOĞLU (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
CRİSTHOPER FOURMY (LEFKE)
HAFTANIN HAKEMİ:
EMRE ÖZTAŞLI (MESARYA-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN KARE ASI:
FAROUK DADZİE (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), SEMİH ÜNALDI (M.DEĞİRMENLİK), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), MARİUS MBEOU (GÖÇMENKÖY)
GOL KRALLIĞI:
9 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE)
7 GOL:
ŞENOL ŞOFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR),
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
6 GOL:
OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
EN AZ GOL:
4 GOL:
CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
7 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)
9 GOL:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), HASANCAN CELAL (CİHANGİR)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI:
12/11/2024 08:41