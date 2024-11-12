PUMA Haftanın Başarılıları

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu sekizinci haftası tamamlandı.

Sekizinci haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Maçlarda 25 gol atılırken maç başı ortalaması 3.12 oldu.

14 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı.

Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 2 de kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

M. DEĞİRMENLİK

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

SEDAT DEVECİOĞLU (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

CRİSTHOPER FOURMY (LEFKE)

HAFTANIN HAKEMİ:

EMRE ÖZTAŞLI (MESARYA-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN KARE ASI:

FAROUK DADZİE (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), SEMİH ÜNALDI (M.DEĞİRMENLİK), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), MARİUS MBEOU (GÖÇMENKÖY)

GOL KRALLIĞI:

9 GOL:

CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE)

7 GOL:

ŞENOL ŞOFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR),

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

6 GOL:

OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

EN AZ GOL:

4 GOL:

CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

7 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

9 GOL:

KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

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