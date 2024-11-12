PUMA Haftanın Başarılıları

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12/11/2024

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PUMA Haftanın Başarılıları

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu sekizinci haftası tamamlandı. 
Sekizinci haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. 
Maçlarda 25 gol atılırken maç başı ortalaması 3.12 oldu. 
14 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  2 de kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
M. DEĞİRMENLİK 

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
SEDAT DEVECİOĞLU (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
CRİSTHOPER FOURMY (LEFKE)

HAFTANIN HAKEMİ:
EMRE ÖZTAŞLI (MESARYA-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN KARE ASI:
FAROUK DADZİE (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), SEMİH ÜNALDI (M.DEĞİRMENLİK), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), MARİUS MBEOU (GÖÇMENKÖY)

GOL KRALLIĞI:
9 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE)

7 GOL:
ŞENOL ŞOFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR), 
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

6 GOL:
OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

EN AZ GOL:
4 GOL:
CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

7 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

9 GOL:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI:

12/11/2024 08:41
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TAGS: haftanın enleri
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