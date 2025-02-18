Puma Haftanın Başarılıları
18/02/2025
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 19’ncu hafta tamamlandı.
19’ncu haftada 2 maçı evsahibi takımlar, 5 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 19’ncu haftada 1 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 31 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.9 oldu.
14 gol yabancı futbolculardan gelirken, 17 golü ise yerli futbolcular attı.
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 19’ncu haftada 2 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
LEFKE
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
HÜSEYİN KINACI (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ:
MUSTAFA TORUN (YENİCAMİ-MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
HAFTANIN KARE ASI:
HÜSEYİN DEYNEKLİ (M DEĞİRMENLİK), ANDY OKPE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), USSAMENE DJABİ (ÇETİNKAYA), EMEKA UZO (KARŞIYAKA)
GOL KRALLIĞI:
17 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
16 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)
13 GOL;
SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)
EN AZ GOL:
10 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)
19 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
22 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI: