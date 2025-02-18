Puma Haftanın Başarılıları

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18/02/2025

Puma Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 19’ncu hafta tamamlandı. 
19’ncu haftada  2 maçı evsahibi takımlar, 5 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 19’ncu haftada 1 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 31 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.9 oldu. 
14 gol yabancı futbolculardan gelirken,  17 golü ise yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  19’ncu haftada 2 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
LEFKE

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
HÜSEYİN KINACI (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:
MUSTAFA TORUN (YENİCAMİ-MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

HAFTANIN KARE ASI:
HÜSEYİN DEYNEKLİ (M DEĞİRMENLİK), ANDY OKPE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), USSAMENE DJABİ (ÇETİNKAYA), EMEKA UZO (KARŞIYAKA)


GOL KRALLIĞI:
17 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

16 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

13 GOL;
SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)

EN AZ GOL:
10 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)

19 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

22 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI:

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TAGS: spor, futbol
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