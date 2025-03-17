Puma haftanın başarılıları
17/03/2025
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 23’ncü hafta tamamlandı.
23’ncü haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 4 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 23’ncü haftada beraberlik yaşanmadı.
M. Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için Mağusa Türk Gücü maçı oynanmadı.
Maçlarda 15 gol atılırken maç başı gol ortalaması 2.14 oldu.
9 gol yabancı futbolculardan gelirken, 6 golü ise yerli futbolcular attı.
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 23’ncü haftada 3 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
GÖÇMENKÖY
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
HASAN TOPALOĞLU (LEFKE)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
OUMAR DİOF (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN HAKEMİ:
TUFAN ÇERÇİOĞLU (KARŞIYAKA-CİHANGİR)
HAFTANIN KARE ASI:
İRFAN ÖZBAYSAL (YENİCAMİ), KAAN SAVAŞKAN (LEFKE), REMZİ BETMEZOĞLU (GÖÇMENKÖY), YUSUF KONDOZ (ÇETİNKAYA)
GOL KRALLIĞI:
22 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
19 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)
17 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)
EN AZ GOL:
20 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
21 GOL;
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
26 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
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