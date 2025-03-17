Puma haftanın başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 23’ncü hafta tamamlandı.

23’ncü haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 4 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 23’ncü haftada beraberlik yaşanmadı.

M. Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için Mağusa Türk Gücü maçı oynanmadı.

Maçlarda 15 gol atılırken maç başı gol ortalaması 2.14 oldu.

9 gol yabancı futbolculardan gelirken, 6 golü ise yerli futbolcular attı.

Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 23’ncü haftada 3 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

GÖÇMENKÖY

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

HASAN TOPALOĞLU (LEFKE)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

OUMAR DİOF (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:

TUFAN ÇERÇİOĞLU (KARŞIYAKA-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI:

İRFAN ÖZBAYSAL (YENİCAMİ), KAAN SAVAŞKAN (LEFKE), REMZİ BETMEZOĞLU (GÖÇMENKÖY), YUSUF KONDOZ (ÇETİNKAYA)

GOL KRALLIĞI:

22 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

19 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

17 GOL:

CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)



EN AZ GOL:

20 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

21 GOL;

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

26 GOL:

HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

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