Puma haftanın başarılıları

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17/03/2025

Puma haftanın başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 23’ncü hafta tamamlandı. 
23’ncü haftada  3 maçı evsahibi takımlar, 4 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 23’ncü  haftada beraberlik yaşanmadı.
M. Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için Mağusa Türk Gücü maçı oynanmadı. 
Maçlarda 15 gol atılırken maç başı gol ortalaması 2.14 oldu. 
9 gol yabancı futbolculardan gelirken,  6 golü ise yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  23’ncü haftada 3 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
GÖÇMENKÖY

 

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
HASAN TOPALOĞLU (LEFKE)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
OUMAR DİOF (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:
TUFAN ÇERÇİOĞLU (KARŞIYAKA-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI:
İRFAN ÖZBAYSAL (YENİCAMİ), KAAN SAVAŞKAN (LEFKE), REMZİ BETMEZOĞLU (GÖÇMENKÖY), YUSUF KONDOZ (ÇETİNKAYA)

GOL KRALLIĞI:
22 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

19 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

17 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)


EN AZ GOL:
20 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

21 GOL;
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

26 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

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