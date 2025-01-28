PUMA Haftanın Başarılıları

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28/01/2025
HK



AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu  ikinci yarısı ilk haftası yani 16’ncı hafta tamamlandı.  
16’ncı haftada  2 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 16’ncı haftada 4 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.12 oldu. 
Tam 20 gol yabancı futbolculardan gelirken,  sadece 5 golü yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  16ncı haftada 2 kırmızı kart gösterdi.

 

HAFTANIN TAKIMI:
DND GENÇLER BİRLİĞİ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
HASAN TOPALOĞLU (LEFKE)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
NFANLY SYLLA (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:
EMRE ÖZTAŞLI (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ-GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN KARE ASI:
CANDY AGBANE (LEFKE), KARL NAMNGANDA (GÖÇMENKÖY), SEMİH ÜNALDI (M DEĞİRMENLİK), MİKHAİL KENRO (DND GENÇLER BİRLİĞİ)

GOL KRALLIĞI:
14 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

13 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

11 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), MİRACLE NWAORİSA (M DEĞİRMENLİK), JOHNATAN WESTON (A YEŞİLOVA)

EN AZ GOL:
9 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)

15 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

16 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

 

HAFTANIN PROGRAMI:

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