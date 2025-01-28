PUMA Haftanın Başarılıları
28/01/2025
HK
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu ikinci yarısı ilk haftası yani 16’ncı hafta tamamlandı.
16’ncı haftada 2 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 16’ncı haftada 4 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.12 oldu.
Tam 20 gol yabancı futbolculardan gelirken, sadece 5 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 16ncı haftada 2 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
DND GENÇLER BİRLİĞİ
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
HASAN TOPALOĞLU (LEFKE)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
NFANLY SYLLA (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN HAKEMİ:
EMRE ÖZTAŞLI (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ-GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN KARE ASI:
CANDY AGBANE (LEFKE), KARL NAMNGANDA (GÖÇMENKÖY), SEMİH ÜNALDI (M DEĞİRMENLİK), MİKHAİL KENRO (DND GENÇLER BİRLİĞİ)
GOL KRALLIĞI:
14 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)
13 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)
11 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), MİRACLE NWAORİSA (M DEĞİRMENLİK), JOHNATAN WESTON (A YEŞİLOVA)
EN AZ GOL:
9 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)
15 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
16 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI: