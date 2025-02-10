Puma Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 18’nci hafta tamamlandı.

18’nci haftada 6 maçı evsahibi takım, 1 maçı da deplasman ekibi kazandı. 18’nci haftada 1 beraberlik yaşandı.

Maçlarda 22 gol atılırken maç başı gol ortalaması 2.75 oldu. 14 gol yabancı futbolculardan gelirken, 8 golü yerli futbolcular attı.

Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 18’nci haftada 1 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

KARŞIYAKA

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

EMRE PERÇİNCİ (MESARYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

CRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

HAFTANIN HAKEMİ:

HAKAN ÜNAL (ÇETİNKAYA-KARŞIYAKA)

HAFTANIN KARE ASI:

EMMANUEL LAWAL (A YEŞİLOVA), UZO UGWU (MESARYA), ÇAĞRI KIRAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), EMRE ÖZSİN (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)



GOL KRALLIĞI:

17 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

15 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

13 GOL;

SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

EN AZ GOL:

10 GOL:

HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)

16 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

19 GOL:

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

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