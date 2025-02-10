Puma Haftanın Başarılıları

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10/02/2025

Puma Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 18’nci hafta tamamlandı. 
18’nci haftada  6 maçı evsahibi takım, 1 maçı da deplasman ekibi kazandı. 18’nci haftada 1 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 22 gol atılırken maç başı gol ortalaması 2.75 oldu. 14 gol yabancı futbolculardan gelirken,  8 golü yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  18’nci haftada 1 kırmızı kart gösterdi.

 

HAFTANIN TAKIMI:
KARŞIYAKA

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
EMRE PERÇİNCİ (MESARYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
CRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

HAFTANIN HAKEMİ:
HAKAN ÜNAL (ÇETİNKAYA-KARŞIYAKA)

HAFTANIN KARE ASI:
EMMANUEL LAWAL (A YEŞİLOVA), UZO UGWU (MESARYA), ÇAĞRI KIRAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), EMRE ÖZSİN (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)


GOL KRALLIĞI:
17 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

15 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

13 GOL;
SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

EN AZ GOL:
10 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)

16 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

19 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

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