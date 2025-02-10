Puma Haftanın Başarılıları
10/02/2025
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 18’nci hafta tamamlandı.
18’nci haftada 6 maçı evsahibi takım, 1 maçı da deplasman ekibi kazandı. 18’nci haftada 1 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 22 gol atılırken maç başı gol ortalaması 2.75 oldu. 14 gol yabancı futbolculardan gelirken, 8 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 18’nci haftada 1 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
KARŞIYAKA
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
EMRE PERÇİNCİ (MESARYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
CRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)
HAFTANIN HAKEMİ:
HAKAN ÜNAL (ÇETİNKAYA-KARŞIYAKA)
HAFTANIN KARE ASI:
EMMANUEL LAWAL (A YEŞİLOVA), UZO UGWU (MESARYA), ÇAĞRI KIRAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), EMRE ÖZSİN (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
GOL KRALLIĞI:
17 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
15 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)
13 GOL;
SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
EN AZ GOL:
10 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)
16 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
19 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
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