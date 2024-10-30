PUMA Haftanın Başarılıları

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30/10/2024

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PUMA Haftanın Başarılıları

K-PET Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu altıncı haftası tamamlandı. 

Altıncı haftada 4 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. 
Maçlarda 22 gol atılırken maç başı ortalaması 2.75 oldu. 13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 9 golü yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 6 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN ‘EN’LERİ 

HAFTANIN TAKIMI:
GÖNYELİ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
ALİ ORALOĞLU (M.DEĞİRMENLİK)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MUHAMMET NAZİK (MESARYA)

HAFTANIN HAKEMİ:
EVREN KARADEMİR (CİHANGİR-GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN KARE ASI:
MOUSSA TRAOURE ( ÇETİNKAYA), SEMİH ÜNALDI (M. DEĞİRMENLİK), HASANCAN CELAL (CİHANGİR), SOULEYMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

GOL KRALLIĞI:
 

7 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)

6 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR)

5 GOL:
USSUMANE DJABI (ÇETİNKAYA)

4 GOL:
OUMAR DİOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CHIKEZEI MİRACLE (MESARYA)

EN AZ GOL:

3 GOL:
CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

6 GOL:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

7 GOL:
HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK), ERCAN SAMANCIOĞLU (MESARYA)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI:

30/10/2024 08:41
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TAGS: haftanın başarılıları
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