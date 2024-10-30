PUMA Haftanın Başarılıları
30/10/2024
K-PET Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu altıncı haftası tamamlandı.
Altıncı haftada 4 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.
Maçlarda 22 gol atılırken maç başı ortalaması 2.75 oldu. 13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 9 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 6 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN ‘EN’LERİ
HAFTANIN TAKIMI:
GÖNYELİ
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
ALİ ORALOĞLU (M.DEĞİRMENLİK)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MUHAMMET NAZİK (MESARYA)
HAFTANIN HAKEMİ:
EVREN KARADEMİR (CİHANGİR-GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN KARE ASI:
MOUSSA TRAOURE ( ÇETİNKAYA), SEMİH ÜNALDI (M. DEĞİRMENLİK), HASANCAN CELAL (CİHANGİR), SOULEYMANE DOUKARA (GÖNYELİ)
GOL KRALLIĞI:
7 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)
6 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR)
5 GOL:
USSUMANE DJABI (ÇETİNKAYA)
4 GOL:
OUMAR DİOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CHIKEZEI MİRACLE (MESARYA)
EN AZ GOL:
3 GOL:
CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
6 GOL:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
7 GOL:
HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK), ERCAN SAMANCIOĞLU (MESARYA)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI:
30/10/2024 08:41