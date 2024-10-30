PUMA Haftanın Başarılıları

K-PET Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu altıncı haftası tamamlandı.

Altıncı haftada 4 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Maçlarda 22 gol atılırken maç başı ortalaması 2.75 oldu. 13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 9 golü yerli futbolcular attı.

Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 6 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

HAFTANIN TAKIMI:

GÖNYELİ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

ALİ ORALOĞLU (M.DEĞİRMENLİK)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

MUHAMMET NAZİK (MESARYA)

HAFTANIN HAKEMİ:

EVREN KARADEMİR (CİHANGİR-GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN KARE ASI:

MOUSSA TRAOURE ( ÇETİNKAYA), SEMİH ÜNALDI (M. DEĞİRMENLİK), HASANCAN CELAL (CİHANGİR), SOULEYMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

GOL KRALLIĞI:



7 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)

6 GOL:

CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR)

5 GOL:

USSUMANE DJABI (ÇETİNKAYA)

4 GOL:

OUMAR DİOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CHIKEZEI MİRACLE (MESARYA)

EN AZ GOL:

3 GOL:

CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

6 GOL:

KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

7 GOL:

HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK), ERCAN SAMANCIOĞLU (MESARYA)

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