Puma haftanın başarılıları
10/03/2025
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 22’nci hafta tamamlandı.
22’nci haftada 2 maçı evsahibi takımlar, 5 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 22’nci haftada beraberlik yaşanmadı . M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için A Yeşilova maçı oynanmadı.
Maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.57 oldu.
12 gol yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü ise yerli futbolcular attı.
Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 22’nci haftada 2 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
CB GENÇLİK GÜCÜ
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
KILIÇALİ KAHRAMAN (ESENTEPE)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
EMRE SOYTÜRK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN HAKEMİ:
HÜSEYİN EYYÜPLER (MESARYA-ESENTEPE)
HAFTANIN KARE ASI:
MAHFOU KANDE (KARŞIYAKA), BERK GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), CANDY AGBANE (LEFKE), EMEK KIRILMAZ (ESENTEPE)
GOL KRALLIĞI:
22 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
18 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)
17 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)
EN AZ GOL:
20 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
21 GOL;
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
25 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI: