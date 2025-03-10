Puma haftanın başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 22’nci hafta tamamlandı.

22’nci haftada 2 maçı evsahibi takımlar, 5 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 22’nci haftada beraberlik yaşanmadı . M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için A Yeşilova maçı oynanmadı.

Maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.57 oldu.

12 gol yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü ise yerli futbolcular attı.

Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 22’nci haftada 2 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

CB GENÇLİK GÜCÜ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

KILIÇALİ KAHRAMAN (ESENTEPE)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

EMRE SOYTÜRK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN HAKEMİ:

HÜSEYİN EYYÜPLER (MESARYA-ESENTEPE)

HAFTANIN KARE ASI:

MAHFOU KANDE (KARŞIYAKA), BERK GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), CANDY AGBANE (LEFKE), EMEK KIRILMAZ (ESENTEPE)

GOL KRALLIĞI:

22 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

18 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

17 GOL:

CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)



EN AZ GOL:

20 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

21 GOL;

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

25 GOL:

HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

HAFTANIN SONUÇLARI:

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