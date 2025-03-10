Puma haftanın başarılıları

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10/03/2025

Puma haftanın başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 22’nci hafta tamamlandı. 
22’nci haftada  2 maçı evsahibi takımlar, 5 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 22’nci haftada beraberlik yaşanmadı . M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için A Yeşilova maçı oynanmadı. 
Maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.57 oldu. 
12 gol yabancı futbolculardan gelirken,  13 golü ise yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  22’nci haftada 2 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
CB GENÇLİK GÜCÜ 

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
KILIÇALİ KAHRAMAN (ESENTEPE)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
EMRE SOYTÜRK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN HAKEMİ:
HÜSEYİN EYYÜPLER (MESARYA-ESENTEPE)

HAFTANIN KARE ASI:
MAHFOU KANDE (KARŞIYAKA), BERK GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), CANDY AGBANE (LEFKE), EMEK KIRILMAZ (ESENTEPE)

GOL KRALLIĞI:
22 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

18 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

17 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)


EN AZ GOL:
20 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

21 GOL;
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

25 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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