PUMA Haftanın Başarılıları

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26/11/2024

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PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onuncu haftası tamamlandı. 
Onuncu haftada 6 maçı evsahibi takımlar, 1 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onuncu  haftada 1 beraberlik çıktı. 
Maçlarda 26 gol atılırken maç başı ortalaması 3.25 oldu. 
10 gol yabancı futbolculardan gelirken, 16 golü yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  onuncu haftada kırmızı kart göstermedi.

 

HAFTANIN ‘EN’LERİ 

HAFTANIN TAKIMI:
KARŞIYAKA 

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
NAZIM AKTUNÇ (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

 

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
İRFAN ÖZBAY (LEFKE)

HAFTANIN HAKEMİ:
HÜSEYİN EYYÜPLER (ÇETİNKAYA-CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN KARE ASI:
ZİHNİ TEMELCİ (MTG), AMINU UMAR (M DEĞİRMENLİK), YUSUF KONDOZ (ÇETİNKAYA), SERGE ABAKA (CİHANGİR)

GOL KRALLIĞI:
9 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ) 

8 GOL:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

7 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

EN AZ GOL:
7 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

 

8 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

10 GOL:
İRFAN ÖZBAY (LEFKE)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI:

26/11/2024 09:05
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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