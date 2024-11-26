PUMA Haftanın Başarılıları
26/11/2024
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onuncu haftası tamamlandı.
Onuncu haftada 6 maçı evsahibi takımlar, 1 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onuncu haftada 1 beraberlik çıktı.
Maçlarda 26 gol atılırken maç başı ortalaması 3.25 oldu.
10 gol yabancı futbolculardan gelirken, 16 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler onuncu haftada kırmızı kart göstermedi.
HAFTANIN ‘EN’LERİ
HAFTANIN TAKIMI:
KARŞIYAKA
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
NAZIM AKTUNÇ (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
İRFAN ÖZBAY (LEFKE)
HAFTANIN HAKEMİ:
HÜSEYİN EYYÜPLER (ÇETİNKAYA-CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN KARE ASI:
ZİHNİ TEMELCİ (MTG), AMINU UMAR (M DEĞİRMENLİK), YUSUF KONDOZ (ÇETİNKAYA), SERGE ABAKA (CİHANGİR)
GOL KRALLIĞI:
9 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
8 GOL:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)
7 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
EN AZ GOL:
7 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
8 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)
10 GOL:
İRFAN ÖZBAY (LEFKE)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI:
26/11/2024 09:05