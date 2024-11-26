PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onuncu haftası tamamlandı.

Onuncu haftada 6 maçı evsahibi takımlar, 1 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onuncu haftada 1 beraberlik çıktı.

Maçlarda 26 gol atılırken maç başı ortalaması 3.25 oldu.

10 gol yabancı futbolculardan gelirken, 16 golü yerli futbolcular attı.

Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler onuncu haftada kırmızı kart göstermedi.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

HAFTANIN TAKIMI:

KARŞIYAKA

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

NAZIM AKTUNÇ (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

İRFAN ÖZBAY (LEFKE)

HAFTANIN HAKEMİ:

HÜSEYİN EYYÜPLER (ÇETİNKAYA-CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN KARE ASI:

ZİHNİ TEMELCİ (MTG), AMINU UMAR (M DEĞİRMENLİK), YUSUF KONDOZ (ÇETİNKAYA), SERGE ABAKA (CİHANGİR)

GOL KRALLIĞI:

9 GOL:

CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

8 GOL:

BABACAR DİOP (CİHANGİR)

MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

7 GOL:

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

EN AZ GOL:

7 GOL:

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

8 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

10 GOL:

İRFAN ÖZBAY (LEFKE)

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