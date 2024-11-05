PUMA Haftanın Başarılıları
05/11/2024
K-PET Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu yedinci haftası tamamlandı.
Yedinci haftada sadece 1 maçı evsahibi takım kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 5 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. En çok beraberlik yedinci haftada çıktı .
Maçlarda 18 gol atılırken maç başı ortalaması 2.25 oldu.
7 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler sadece 1 kırmızı kart gösterdi. O kırmızı kart da yedek kulübesinde olan M. Değirmenlik futbolcusu Rahmi Çelik’e çıktı.
HAFTANIN ‘EN’LERİ
HAFTANIN TAKIMI:
M. DEĞİRMENLİK
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
SERKAN ÖNET (ÇETİNKAYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ:
FERHAT TUNA (ESENTEPE-MESARYA)
HAFTANIN KARE ASI:
EMRE ÖZSİN (MTG), GÖRKEM BÜYÜKAŞIK (YENİCAMİ), HÜSEYİN DEYNEKLİ (M.DEĞİRMENLİK), BABACAR DİOP (CİHANGİR)
GOL KRALLIĞI:
7 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)
6 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR), OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
5 GOL:
USSUMANE DJABI (ÇETİNKAYA), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
EN AZ GOL:
3 GOL:
CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
6 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
7 GOL:
HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI:
05/11/2024 08:54