PUMA Haftanın Başarılıları

K-PET Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu yedinci haftası tamamlandı.

Yedinci haftada sadece 1 maçı evsahibi takım kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 5 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. En çok beraberlik yedinci haftada çıktı .

Maçlarda 18 gol atılırken maç başı ortalaması 2.25 oldu.

7 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı.

Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler sadece 1 kırmızı kart gösterdi. O kırmızı kart da yedek kulübesinde olan M. Değirmenlik futbolcusu Rahmi Çelik’e çıktı.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

HAFTANIN TAKIMI:

M. DEĞİRMENLİK

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

SERKAN ÖNET (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:

FERHAT TUNA (ESENTEPE-MESARYA)

HAFTANIN KARE ASI:

EMRE ÖZSİN (MTG), GÖRKEM BÜYÜKAŞIK (YENİCAMİ), HÜSEYİN DEYNEKLİ (M.DEĞİRMENLİK), BABACAR DİOP (CİHANGİR)

GOL KRALLIĞI:

7 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)

6 GOL:

CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR), OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

5 GOL:

USSUMANE DJABI (ÇETİNKAYA), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

EN AZ GOL:

3 GOL:

CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

6 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

7 GOL:

HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

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