PUMA Haftanın Başarılıları

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05/11/2024

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PUMA Haftanın Başarılıları

K-PET Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu yedinci haftası tamamlandı. 

Yedinci haftada sadece 1 maçı evsahibi takım kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 5 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. En çok beraberlik yedinci haftada çıktı . 

Maçlarda 18 gol atılırken maç başı ortalaması 2.25 oldu. 

7 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı. 

Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler sadece 1 kırmızı kart gösterdi. O kırmızı kart da yedek kulübesinde olan M. Değirmenlik futbolcusu Rahmi Çelik’e çıktı.

HAFTANIN ‘EN’LERİ 

HAFTANIN TAKIMI:
M. DEĞİRMENLİK 

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
SERKAN ÖNET (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:
FERHAT TUNA (ESENTEPE-MESARYA)

HAFTANIN KARE ASI:
EMRE ÖZSİN (MTG), GÖRKEM BÜYÜKAŞIK (YENİCAMİ), HÜSEYİN DEYNEKLİ (M.DEĞİRMENLİK), BABACAR DİOP (CİHANGİR)

GOL KRALLIĞI:
7 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)

6 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR), OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

5 GOL:
USSUMANE DJABI (ÇETİNKAYA), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

EN AZ GOL:
3 GOL:
CEM DURSUN ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

6 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

7 GOL:
HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI:

05/11/2024 08:54
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TAGS: puma, haftanın enleri
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