PUMA Haftanın Başarılıları
03/12/2024
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onbirinci haftası tamamlandı. Onbirinci haftada 5 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onbirinci haftada 1 beraberlik çıktı. Maçlarda 28 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.5 oldu. 15 gol yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü yerli futbolcular attı. Maçlarda 1 kez penaltı düdüğü çalındı. Hakemler onbirinci haftada 1 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
ALİ ORALOĞLU (MİRACLE DEĞİRMENLİK)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
LUKMAN ADESHİNA (ESENTEPE)
HAFTANIN HAKEMİ:
KEREM ERAN (MTG-CİHANGİR)
HAFTANIN KARE ASI: MEHMET ALTIN (TH DUMLUPINAR), BEKİR YILDIZ (GÖÇMENKÖY), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)
GOL KRALLIĞI:
10 GOL - ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
9 GOL:
BABACAR DİOP (CİHANGİR), CRİSTOPHER FOURMY ( LEFKE), USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)
8 GOL:
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)
EN AZ GOL:
8 GOL - HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)
9 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
12 GOL:
İRFAN ÖZBAY (LEFKE)
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