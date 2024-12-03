PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onbirinci haftası tamamlandı. Onbirinci haftada 5 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onbirinci haftada 1 beraberlik çıktı. Maçlarda 28 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.5 oldu. 15 gol yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü yerli futbolcular attı. Maçlarda 1 kez penaltı düdüğü çalındı. Hakemler onbirinci haftada 1 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

ALİ ORALOĞLU (MİRACLE DEĞİRMENLİK)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

LUKMAN ADESHİNA (ESENTEPE)

HAFTANIN HAKEMİ:

KEREM ERAN (MTG-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI: MEHMET ALTIN (TH DUMLUPINAR), BEKİR YILDIZ (GÖÇMENKÖY), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)

GOL KRALLIĞI:

10 GOL - ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

9 GOL:

BABACAR DİOP (CİHANGİR), CRİSTOPHER FOURMY ( LEFKE), USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

8 GOL:

MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

EN AZ GOL:

8 GOL - HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

9 GOL:

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

12 GOL:

İRFAN ÖZBAY (LEFKE)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI: