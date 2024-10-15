PUMA Haftanın Başarılıları

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15/10/2024

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PUMA Haftanın Başarılıları

Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu dördüncü haftası tamamlandı .
Dördüncü haftada 5 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Ligde ilk kez golsüz eşitlik bu hafta gerçekleşti. 
Maçlarda 19 gol atılırken maç başı ortalaması 2.37 oldu. 9 gol yabancı futbolculardan gelirken, 10 golü yerli futbolcular attı. 
Maçlarda penaltı düdüğü çalınmadı. 
Hakemler 6 kırmızı kart gösterdi.

PUMA HAFTANIN BAŞARILILARI

HAFTANIN TAKIMI:

LEFKE

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

EMRE PERÇİNCİ (MESARYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN HAKEMİ:
TURGAY MİSK (LEFKE-GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN KARE ASI:
ÜNAL KAYA (M. DEĞİRMENLİK), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), CRİSTOPHER JOUSE (LEFKE),OBİA LUCAS (MESARYA)

GOL KRALLIĞI:
6 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)

5 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

4 GOL:
OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), OPA N’GUETTE (MTG)

3 GOL:
MİRACLE NWAORİSA (MESARYA) TUNÇ BEHRAM (DTB), JONATHAN WESTON (YEŞİLOVA), BABACAR DİOP (CİHANGİR), LEDJİ MALLE (GÖNYELİ)

TOPLU SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI:

15/10/2024 09:34
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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