PUMA Haftanın Başarılıları

Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu dördüncü haftası tamamlandı .

Dördüncü haftada 5 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Ligde ilk kez golsüz eşitlik bu hafta gerçekleşti.

Maçlarda 19 gol atılırken maç başı ortalaması 2.37 oldu. 9 gol yabancı futbolculardan gelirken, 10 golü yerli futbolcular attı.

Maçlarda penaltı düdüğü çalınmadı.

Hakemler 6 kırmızı kart gösterdi.

PUMA HAFTANIN BAŞARILILARI

HAFTANIN TAKIMI:

LEFKE

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

EMRE PERÇİNCİ (MESARYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN HAKEMİ:

TURGAY MİSK (LEFKE-GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN KARE ASI:

ÜNAL KAYA (M. DEĞİRMENLİK), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), CRİSTOPHER JOUSE (LEFKE),OBİA LUCAS (MESARYA)

GOL KRALLIĞI:

6 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)

5 GOL:

CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

4 GOL:

OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), OPA N’GUETTE (MTG)

3 GOL:

MİRACLE NWAORİSA (MESARYA) TUNÇ BEHRAM (DTB), JONATHAN WESTON (YEŞİLOVA), BABACAR DİOP (CİHANGİR), LEDJİ MALLE (GÖNYELİ)

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