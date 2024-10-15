PUMA Haftanın Başarılıları
15/10/2024
Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu dördüncü haftası tamamlandı .
Dördüncü haftada 5 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Ligde ilk kez golsüz eşitlik bu hafta gerçekleşti.
Maçlarda 19 gol atılırken maç başı ortalaması 2.37 oldu. 9 gol yabancı futbolculardan gelirken, 10 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda penaltı düdüğü çalınmadı.
Hakemler 6 kırmızı kart gösterdi.
PUMA HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
LEFKE
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
EMRE PERÇİNCİ (MESARYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)
HAFTANIN HAKEMİ:
TURGAY MİSK (LEFKE-GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN KARE ASI:
ÜNAL KAYA (M. DEĞİRMENLİK), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), CRİSTOPHER JOUSE (LEFKE),OBİA LUCAS (MESARYA)
GOL KRALLIĞI:
6 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)
5 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)
4 GOL:
OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), OPA N’GUETTE (MTG)
3 GOL:
MİRACLE NWAORİSA (MESARYA) TUNÇ BEHRAM (DTB), JONATHAN WESTON (YEŞİLOVA), BABACAR DİOP (CİHANGİR), LEDJİ MALLE (GÖNYELİ)
TOPLU SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI:
15/10/2024 09:34