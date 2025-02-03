Puma Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 17’nci hafta tamamlandı. Esentepe-M.Değirmenlik karşılaşması ileriki bir tarihe ertelendi.

17’nci haftada 1 maçı evsahibi takım, 4 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 17’nci haftada 2 beraberlik yaşandı.

Maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.56 oldu. 13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 12 golü yerli futbolcular attı.

Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 17’nci haftada 3 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

ALSANCAK YEŞİLOVA

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

TURAN ALTAY (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

YASİN DOĞAN (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN HAKEMİ:

KEREM ERAN (LEFKE-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI:

KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), JONATAN WESTON (A YEŞİLOVA), ANDY OKPE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), GİME TOURE (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

GOL KRALLIĞI:

17 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

14 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

13 GOL:

CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

12 GOL:

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), JOHNATAN WESTON (A YEŞİLOVA)

EN AZ GOL:

9 GOL:

HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)

16 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

16 GOL:

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI: