Puma Haftanın Başarılıları
03/02/2025
HK
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 17’nci hafta tamamlandı. Esentepe-M.Değirmenlik karşılaşması ileriki bir tarihe ertelendi.
17’nci haftada 1 maçı evsahibi takım, 4 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 17’nci haftada 2 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.56 oldu. 13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 12 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 17’nci haftada 3 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
ALSANCAK YEŞİLOVA
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
TURAN ALTAY (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
YASİN DOĞAN (ÇETİNKAYA)
HAFTANIN HAKEMİ:
KEREM ERAN (LEFKE-CİHANGİR)
HAFTANIN KARE ASI:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), JONATAN WESTON (A YEŞİLOVA), ANDY OKPE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), GİME TOURE (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
GOL KRALLIĞI:
17 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
14 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)
13 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)
12 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), JOHNATAN WESTON (A YEŞİLOVA)
EN AZ GOL:
9 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)
16 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
16 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
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