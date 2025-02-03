Puma Haftanın Başarılıları

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03/02/2025
HK

Puma Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 17’nci hafta tamamlandı. Esentepe-M.Değirmenlik karşılaşması ileriki bir tarihe ertelendi. 
17’nci haftada  1 maçı evsahibi takım, 4 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 17’nci haftada 2 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.56 oldu. 13 gol yabancı futbolculardan gelirken,  12 golü yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  17’nci haftada 3 kırmızı kart gösterdi.

 

HAFTANIN TAKIMI:
ALSANCAK YEŞİLOVA

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
TURAN ALTAY (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
YASİN DOĞAN (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN HAKEMİ:
KEREM ERAN (LEFKE-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ), JONATAN WESTON (A YEŞİLOVA), ANDY OKPE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), GİME TOURE (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

GOL KRALLIĞI:
17 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

14 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

13 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

12 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), JOHNATAN WESTON (A YEŞİLOVA)

EN AZ GOL:
9 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)

16 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

16 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

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TAGS: Puma Haftanın Başarılıları
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