PUMA Haftanın Başarılıları
30/12/2024
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 15’nci haftası tamamlandı. Böylelikle ilk devre sona erdi.
15’nci haftada 5 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 15’nci haftada 1 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 26 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.25 oldu.
12 gol yabancı futbolculardan gelirken, 14 golü de yerli futbolcular attı.
Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 15’nci haftada 4 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
KARŞIYAKA
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
SERKAN ÖNET (ÇETİNKAYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ:
EMRE ÖZTAŞLI (MESARYA-CİHANGİR)
HAFTANIN KARE ASI:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), MUAMMER TİP (ÇETİNKAYA), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), EMRE SOYTÜRK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
GOL KRALLIĞI:
14 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
13 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)
12 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)
EN AZ GOL:
8 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)
13 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
15 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU: