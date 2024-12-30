PUMA Haftanın Başarılıları

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30/12/2024

PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu  15’nci haftası tamamlandı.  Böylelikle ilk devre sona erdi. 
15’nci haftada  5 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 15’nci haftada 1 beraberlik yaşandı.
Maçlarda 26 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.25 oldu. 
12 gol yabancı futbolculardan gelirken,  14 golü de yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  15’nci haftada 4 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
KARŞIYAKA

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
SERKAN ÖNET (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:
EMRE ÖZTAŞLI (MESARYA-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI:
ŞENOL ŞÖFÖR  (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), MUAMMER TİP (ÇETİNKAYA), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), EMRE SOYTÜRK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

GOL KRALLIĞI:

14 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

13 GOL:
CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

12 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

EN AZ GOL:

8 GOL:
HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)

13 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

15 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN SONUÇLARI:

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