PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 15’nci haftası tamamlandı. Böylelikle ilk devre sona erdi.

15’nci haftada 5 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 15’nci haftada 1 beraberlik yaşandı.

Maçlarda 26 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.25 oldu.

12 gol yabancı futbolculardan gelirken, 14 golü de yerli futbolcular attı.

Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 15’nci haftada 4 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

KARŞIYAKA

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

SERKAN ÖNET (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

BABACAR DİOP (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:

EMRE ÖZTAŞLI (MESARYA-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), MUAMMER TİP (ÇETİNKAYA), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), EMRE SOYTÜRK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

GOL KRALLIĞI:



14 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

13 GOL:

CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ)

12 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA)

EN AZ GOL:



8 GOL:

HASAN PİRO (MIRACLE DEĞİRMENLİK)

13 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

15 GOL:

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU: