PUMA Haftanın Başarılıları

Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu ikinci haftası tamamlandı .

İkinci haftada ilk kez beraberlik çıktı. 5 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 2 maçı da deplasman ekipleri aldı. Maçlarda 34 gol atılırken maç başı ortalaması 4.25 oldu. 20 gol yabancı futbolculardan gelirken, 14 golü yerli futbolcular attı. Maçlarda tam 12 kez penaltı düdüğü çalındı, bunlardan 5 tanesi kaçırıldı. Halemler 3 de kırmızı kart gösterildi.

PUMA HAFTANIN BAŞARILILARI

HAFTANIN TAKIMI:

TH DUMLUPINAR

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

SEDAT DEVECİOĞLU (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:

OSMAN ÖZPAŞA (M DEĞİRMENLİK-ESENTEPE)

HAFTANIN KARE ASI:

SELİM SAYGI (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), OPA N’GUTE (MTG), MIRACLE NEAORİSA (MESARYA), ÜNAL KAYA (M DEĞİRMENLİK)

GOL KRALLIĞI:

3 GOL:

OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI: