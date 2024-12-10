PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onikinci haftası tamamlandı.

Onikinci haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 4 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onikinci haftada 1 beraberlik çıktı.

Maçlarda 24 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3 oldu.

13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı.

Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler onikinci haftada 4 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

CB GENÇLİK GÜCÜ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

MEHMET BOLKAN (GÖNYELİ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)

HAFTANIN HAKEMİ:

TURGAY MİSK (KARŞIYAKA-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN KARE ASI:

MEHMET ALTIN (TH DUMLUPINAR), YAKUP ŞEN (M DEĞİRMENLİK), SOULEYMANE DOUKARA (GÖNYELİ), KAAN BOROVA (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

GOL KRALLIĞI:



10 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)

9 GOL:

BABACAR DİOP (CİHANGİR), CRİSTOPHER FOURMY ( LEFKE)

8 GOL:

MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

EN AZ GOL:

8 GOL:

HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

9 GOL:

CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

10 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

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