PUMA Haftanın Başarılıları
10/12/2024
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onikinci haftası tamamlandı.
Onikinci haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 4 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onikinci haftada 1 beraberlik çıktı.
Maçlarda 24 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3 oldu.
13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler onikinci haftada 4 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
CB GENÇLİK GÜCÜ
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
MEHMET BOLKAN (GÖNYELİ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)
HAFTANIN HAKEMİ:
TURGAY MİSK (KARŞIYAKA-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN KARE ASI:
MEHMET ALTIN (TH DUMLUPINAR), YAKUP ŞEN (M DEĞİRMENLİK), SOULEYMANE DOUKARA (GÖNYELİ), KAAN BOROVA (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
GOL KRALLIĞI:
10 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)
9 GOL:
BABACAR DİOP (CİHANGİR), CRİSTOPHER FOURMY ( LEFKE)
8 GOL:
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
EN AZ GOL:
8 GOL:
HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)
9 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
10 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
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