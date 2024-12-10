PUMA Haftanın Başarılıları

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10/12/2024

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PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onikinci haftası tamamlandı. 
Onikinci haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 4 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onikinci haftada 1 beraberlik çıktı. 
Maçlarda 24 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3 oldu. 
13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 11 golü yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  onikinci haftada 4 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
CB GENÇLİK GÜCÜ 

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
MEHMET BOLKAN (GÖNYELİ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)

HAFTANIN HAKEMİ:
TURGAY MİSK (KARŞIYAKA-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN KARE ASI:
MEHMET ALTIN (TH DUMLUPINAR), YAKUP ŞEN (M DEĞİRMENLİK), SOULEYMANE DOUKARA (GÖNYELİ), KAAN BOROVA (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

GOL KRALLIĞI:

10 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)

9 GOL:
BABACAR DİOP (CİHANGİR), CRİSTOPHER FOURMY ( LEFKE)

8 GOL:
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

EN AZ GOL:

8 GOL:
HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

9 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

10 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

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TAGS: PUMA Haftanın Başarılıları
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