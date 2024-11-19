PUMA Haftanın Başarılıları

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19/11/2024

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PUMA Haftanın Başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu dokuzuncu haftası tamamlandı. Dokuzuncu haftada 4 maçı evsahibi takımlar, 4 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Dokuzuncu haftada beraberlik çıkmadı. Maçlarda 26 gol atılırken maç başı ortalaması 3.25 oldu. 8 gol yabancı futbolculardan gelirken, 18 golü yerli futbolcular attı. Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı. Hakemler 1 de kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
LEFKE

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
CANER OSHAN (ALSANCAK YEŞİLOVA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
ERHUN ÖZTÜMER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:
FEHİM DAYI (GÖNYELİ-MESARYA)

HAFTANIN KARE ASI:

MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), ŞÜKRÜ ERDOĞAN (M.DEĞİRMENLİK), MEJDİ  DİRENİŞ (A.YEŞİLOVA), BİLAL CEYLAN (GÖÇMENKÖY)

GOL KRALLIĞI:

9 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE)


 

8 GOL:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)

7 GOL:
ŞENOL ŞOFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

 

EN AZ GOL:

5 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

7 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)

10 GOL:
İRFAN ÖZBAY (LEFKE)

HAFTANIN SONUÇLARI:

 

PUAN DURUMU:

 

HAFTANIN PROGRAMI:

19/11/2024 09:49
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TAGS: PUMA Haftanın Başarılıları, HAFTANIN ENLERİ
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