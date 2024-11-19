PUMA Haftanın Başarılıları
19/11/2024
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu dokuzuncu haftası tamamlandı. Dokuzuncu haftada 4 maçı evsahibi takımlar, 4 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Dokuzuncu haftada beraberlik çıkmadı. Maçlarda 26 gol atılırken maç başı ortalaması 3.25 oldu. 8 gol yabancı futbolculardan gelirken, 18 golü yerli futbolcular attı. Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı. Hakemler 1 de kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
LEFKE
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
CANER OSHAN (ALSANCAK YEŞİLOVA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
ERHUN ÖZTÜMER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
HAFTANIN HAKEMİ:
FEHİM DAYI (GÖNYELİ-MESARYA)
HAFTANIN KARE ASI:
MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), ŞÜKRÜ ERDOĞAN (M.DEĞİRMENLİK), MEJDİ DİRENİŞ (A.YEŞİLOVA), BİLAL CEYLAN (GÖÇMENKÖY)
GOL KRALLIĞI:
9 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE)
8 GOL:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)
7 GOL:
ŞENOL ŞOFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
EN AZ GOL:
5 GOL:
CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
7 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), HASAN PİRO (M. DEĞİRMENLİK)
10 GOL:
İRFAN ÖZBAY (LEFKE)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI:
19/11/2024 09:49