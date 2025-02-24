Puma haftanın başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 20’nci hafta tamamlandı.

20’nci haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 20’nci haftada 1 beraberlik yaşandı. M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için 1 maç ertelendi.

Maçlarda 24 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.42 oldu.

9 gol yabancı futbolculardan gelirken, 15 golü ise yerli futbolcular attı.

Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 20’nci haftada 3 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

TH DUMLUPINAR

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

ÖZGÜ BAYRAKTAR (GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN HAKEMİ:

ZEKAİ TÖRE (MESARYA-TH DUMLUPINAR)

HAFTANIN KARE ASI:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), REMZİ BETMEZOĞLU (GÖÇMENKÖY), KENAN OSHAN (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), İRFAN ÖZBAY (LEFKE)

GOL KRALLIĞI:

19 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

17 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

13 GOL;

SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)

EN AZ GOL:

19 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

22 GOL:

HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

27 GOL:

KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ)



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