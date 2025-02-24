Puma haftanın başarılıları
24/02/2025
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 20’nci hafta tamamlandı.
20’nci haftada 3 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 20’nci haftada 1 beraberlik yaşandı. M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için 1 maç ertelendi.
Maçlarda 24 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.42 oldu.
9 gol yabancı futbolculardan gelirken, 15 golü ise yerli futbolcular attı.
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 20’nci haftada 3 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
TH DUMLUPINAR
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
ÖZGÜ BAYRAKTAR (GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)
HAFTANIN HAKEMİ:
ZEKAİ TÖRE (MESARYA-TH DUMLUPINAR)
HAFTANIN KARE ASI:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), REMZİ BETMEZOĞLU (GÖÇMENKÖY), KENAN OSHAN (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), İRFAN ÖZBAY (LEFKE)
GOL KRALLIĞI:
19 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
17 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)
13 GOL;
SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)
EN AZ GOL:
19 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
22 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)
27 GOL:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ)
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