Puma haftanın başarılıları

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24/02/2025

Puma haftanın başarılıları

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 20’nci hafta tamamlandı. 
20’nci haftada  3 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 20’nci haftada 1 beraberlik yaşandı. M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için 1 maç ertelendi. 
Maçlarda 24 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.42 oldu. 
9 gol yabancı futbolculardan gelirken,  15 golü ise yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  20’nci haftada 3 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
TH DUMLUPINAR

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
ÖZGÜ BAYRAKTAR (GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN HAKEMİ:
ZEKAİ TÖRE (MESARYA-TH DUMLUPINAR)

HAFTANIN KARE ASI:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), REMZİ BETMEZOĞLU (GÖÇMENKÖY), KENAN OSHAN (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ), İRFAN ÖZBAY (LEFKE) 

GOL KRALLIĞI:
19 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

17 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

13 GOL;
SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)

EN AZ GOL:
19 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

22 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

27 GOL:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ)


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