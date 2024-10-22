PUMA Haftanın Başarılıları
Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu beşinci haftası tamamlandı .
22/10/2024
Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu beşinci haftası tamamlandı .
Beşinci haftada 2 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 5 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.
Maçlarda 23 gol atılırken maç başı ortalaması 2.87 oldu. 10 gol yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü yerli futbolcular attı.
Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 4 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN ‘EN’LERİ
HAFTANIN TAKIMI:
ESENTEPE
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
SERKAN ÖNET (ÇETİNKAYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ
OSMAN ÖZPAŞA (YENİCAMİ-ÇETİNKAYA)
HAFTANIN KARE ASI:
HASAN AKKUYU (CB GENÇLİK GÜCÜ), KASIM TAĞMAN (LEFKE),OBİA LUCAS (MESARYA), MOUSSA TRAOURE ( ÇETİNKAYA)
GOL KRALLIĞI:
7 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)
5 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR)
4 GOL:
OUMAR DİOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
HAFTANIN SONUÇLARI:
PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI:
22/10/2024 10:21