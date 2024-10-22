PUMA Haftanın Başarılıları

Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu beşinci haftası tamamlandı .

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22/10/2024

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PUMA Haftanın Başarılıları

Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu beşinci haftası tamamlandı .

Beşinci haftada 2 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 5 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. 

Maçlarda 23 gol atılırken maç başı ortalaması 2.87 oldu. 10 gol yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü yerli futbolcular attı. 

Maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 4 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN ‘EN’LERİ 

HAFTANIN TAKIMI:
ESENTEPE

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
SERKAN ÖNET (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BABACAR DİOP (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ
OSMAN ÖZPAŞA (YENİCAMİ-ÇETİNKAYA) 

HAFTANIN KARE ASI:
HASAN AKKUYU (CB GENÇLİK GÜCÜ), KASIM TAĞMAN (LEFKE),OBİA LUCAS (MESARYA), MOUSSA TRAOURE ( ÇETİNKAYA)

GOL KRALLIĞI:
7 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)

5 GOL:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE), MOUSSA TRAOURE (ÇETİNKAYA), BABACAR DİOP (CİHANGİR)

4 GOL:
OUMAR DİOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), OPA N’GUETTE (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

HAFTANIN SONUÇLARI:

PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI:

22/10/2024 10:21
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TAGS: puma, haftanın enleri, haftanın başarılıları
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