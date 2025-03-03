Puma haftanın enleri

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03/03/2025

Puma haftanın enleri

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 21’nci hafta tamamlandı. 
21’nci haftada  2 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 21’nci haftada 2 beraberlik yaşandı. M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için CB Gençlik Gücü maçı ertelendi. 
Maçlarda 22 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.14 oldu. 
13 gol yabancı futbolculardan gelirken,  9 golü ise yerli futbolcular attı. 
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler  21’nci haftada 1 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:
YENİCAMİ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
ABBAS OSUM (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
JONATHAN WESTON  (A YEŞİLOVA)

HAFTANIN HAKEMİ:
TURGAY MİSK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ - MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

HAFTANIN KARE ASI:
TÜRKKAN DELİDENİZ (ÇETİNKAYA), YASİN KURT (TH DUMLUPINAR), ELHAJ BAH (YENİCAMİ), SELÇUK SERGEÇ (CİHANGİR)

GOL KRALLIĞI:
20 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

17 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

15 GOL;
SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)

EN AZ GOL:
20 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

22 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

27 GOL:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ)


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