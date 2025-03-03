Puma haftanın enleri
03/03/2025
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 21’nci hafta tamamlandı.
21’nci haftada 2 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 21’nci haftada 2 beraberlik yaşandı. M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için CB Gençlik Gücü maçı ertelendi.
Maçlarda 22 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.14 oldu.
13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 9 golü ise yerli futbolcular attı.
Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.
Hakemler 21’nci haftada 1 kırmızı kart gösterdi.
HAFTANIN TAKIMI:
YENİCAMİ
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
ABBAS OSUM (ÇETİNKAYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)
HAFTANIN HAKEMİ:
TURGAY MİSK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ - MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
HAFTANIN KARE ASI:
TÜRKKAN DELİDENİZ (ÇETİNKAYA), YASİN KURT (TH DUMLUPINAR), ELHAJ BAH (YENİCAMİ), SELÇUK SERGEÇ (CİHANGİR)
GOL KRALLIĞI:
20 GOL:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
17 GOL:
USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)
15 GOL;
SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)
EN AZ GOL:
20 GOL:
UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
22 GOL:
HASANCAN CELAL (CİHANGİR)
27 GOL:
KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ)
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