Puma haftanın enleri

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonununda 21’nci hafta tamamlandı.

21’nci haftada 2 maçı evsahibi takımlar, 3 maçı da deplasman ekibleri kazandı. 21’nci haftada 2 beraberlik yaşandı. M Değirmenlik’in üyeliği askıya alındığı için CB Gençlik Gücü maçı ertelendi.

Maçlarda 22 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.14 oldu.

13 gol yabancı futbolculardan gelirken, 9 golü ise yerli futbolcular attı.

Maçlarda 2 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 21’nci haftada 1 kırmızı kart gösterdi.

HAFTANIN TAKIMI:

YENİCAMİ

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:

ABBAS OSUM (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)

HAFTANIN HAKEMİ:

TURGAY MİSK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ - MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

HAFTANIN KARE ASI:

TÜRKKAN DELİDENİZ (ÇETİNKAYA), YASİN KURT (TH DUMLUPINAR), ELHAJ BAH (YENİCAMİ), SELÇUK SERGEÇ (CİHANGİR)

GOL KRALLIĞI:

20 GOL:

ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

17 GOL:

USSUMANE DJABİ (ÇETİNKAYA), CHRİSTOPHER FOURMY (LEFKE)

15 GOL;

SOULEMANE DOUKARA (GÖNYELİ), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)

EN AZ GOL:

20 GOL:

UFUK ŞİMŞEK (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CEM ATEŞ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

22 GOL:

HASANCAN CELAL (CİHANGİR)

27 GOL:

KEMAL BAĞBAL (CB GENÇLİK GÜCÜ)



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