Puma ilk yarının 'En'leri
02/01/2025
TAKIM:
MİRACLE DEĞİRMENLİK
TEKNİK DİREKTÖR:
NAZIM AKTUNÇ (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
FUTBOLCU:
HÜSEYİN DEYNEKLİ (M DEĞİRMENLİK)
HAKEM:
KEREM ERAN
KARMA:
HASAN PİRO (M DEĞİRMENLİK) -
ZİHNİ TEMELCİ ( MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), ÜNAL KAYA (M DEĞİRMENLİK), EMRE SOYTÜRK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ) -
MOUSSA TRAORE (ÇETİNKAYA), ERHUN ÖZTÜMER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SEMİH ÜNALDI (M DEĞİRMENLİK), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)-
BABACAR DİOP (CİHANGİR), ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
EN GOLCÜ FUTBOLCU:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ) 14 GOL
EN AZ GOL YİYEN KALECİ:
HASAN PİRO (M DEĞİRMENLİK) 8 GOL
KAZANAN EV SAHİBİ TAKIM:
26 MAÇ
KAZANAN DEPLASMAN TAKIM:
44 MAÇ
BERABERLİK:
20 MAÇ
TOPLAM GOL:
387 TOPLAM 3.22 ORTALAMA
YERLİ FUTBOLCU GOL:
199 TOPLAM 1.65 ORTALAMA
YABANCI FUTBOLCU GOL:
188 TOPLAM 1.56 ORTALAMA
PENALTI:
44 TOPLAM ORTALAMA 0.36
KIRMIZI KART:
120 TOPLAM ORTALAMA 0.35
EN GOLCÜ TAKIM;
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ (39 GOL) 2.6 MAÇ ORTALAMASI
EN AZ GOL YİYEN TAKIM:
MİRACLE DEĞİRMENLİK (8 GOL) 0.5 MAÇ ORTALAMASI
EN AZ GOL ATAN TAKIM:
DND GENÇLER BİRLİĞİ (9 GOL ) 0.6 MAÇ ORTALAMASI
EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM:
KARŞIYAKA (40 GOL) 2.7 MAÇ ORTALAMASI
EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM:
M DEĞİRMENLİK (12)
EN AZ GALİBİYET ALAN TAKIM:
DND GENÇLER BİRLİĞİ VE YENİCAMİ (2)
EN AZ BERABERLİK ALAN TAKIM:
M DEĞİRMENLİK (0)
EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIM:
GÖÇMENKÖY (6)
EN AZ MAĞLUBİYET ALAN TAKIM:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ VE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ (2)
EN ÇOK MAĞLUBİYET ALAN TAKIM:
KARŞIYAKA VE YENİCAMİ (11)