Puma ilk yarının 'En'leri

YAYIN TARİHİ:
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02/01/2025

Puma ilk yarının 'En'leri

TAKIM:
MİRACLE DEĞİRMENLİK

TEKNİK DİREKTÖR:
NAZIM AKTUNÇ (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

FUTBOLCU:
HÜSEYİN DEYNEKLİ (M DEĞİRMENLİK)

HAKEM:
KEREM ERAN

KARMA:
HASAN PİRO (M DEĞİRMENLİK) - 
ZİHNİ TEMELCİ ( MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), ÜNAL KAYA (M DEĞİRMENLİK), EMRE SOYTÜRK (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ) -
MOUSSA TRAORE (ÇETİNKAYA), ERHUN ÖZTÜMER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ), CRİSTOPHER FOURMY (LEFKE), SEMİH ÜNALDI (M DEĞİRMENLİK), MİRACLE NWAORİSA (MESARYA)-
BABACAR DİOP (CİHANGİR), ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

EN GOLCÜ FUTBOLCU:
ŞENOL ŞÖFÖR (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ) 14 GOL

EN AZ GOL YİYEN KALECİ:
HASAN PİRO (M DEĞİRMENLİK) 8 GOL

KAZANAN EV SAHİBİ TAKIM:
26 MAÇ 

KAZANAN DEPLASMAN TAKIM:
44 MAÇ 

BERABERLİK:
20 MAÇ

TOPLAM GOL:
387 TOPLAM 3.22 ORTALAMA

YERLİ FUTBOLCU GOL:
199 TOPLAM  1.65 ORTALAMA

YABANCI FUTBOLCU GOL:
188 TOPLAM 1.56 ORTALAMA

PENALTI:
44 TOPLAM ORTALAMA 0.36

KIRMIZI KART:
120 TOPLAM ORTALAMA 0.35

EN GOLCÜ TAKIM;
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ (39 GOL) 2.6 MAÇ ORTALAMASI

EN AZ GOL YİYEN TAKIM:
MİRACLE DEĞİRMENLİK (8 GOL) 0.5 MAÇ ORTALAMASI

EN AZ GOL ATAN TAKIM:
DND GENÇLER BİRLİĞİ (9 GOL ) 0.6 MAÇ ORTALAMASI

EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM:
KARŞIYAKA (40 GOL) 2.7 MAÇ ORTALAMASI

EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM:
M DEĞİRMENLİK (12)

EN AZ GALİBİYET ALAN TAKIM:
DND GENÇLER BİRLİĞİ VE YENİCAMİ (2)

EN AZ BERABERLİK ALAN TAKIM:
M DEĞİRMENLİK (0)

EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIM:
GÖÇMENKÖY (6)

EN AZ MAĞLUBİYET ALAN TAKIM:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ VE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ (2)

EN ÇOK MAĞLUBİYET ALAN TAKIM:
KARŞIYAKA VE YENİCAMİ (11)

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