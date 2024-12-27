



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yer alan fikstür çekiminin ardından sezon planlaması belli oldu. Geçtiğimiz yıl uygulanan formatın bu yıl da uygulanacağı açıklandı. Lig 11-12 Ocak 2025 tarihinde başlarken, lig öncesi Kadınlar Süper Kupa mücadelesi oynanacak. China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi takımları 7 Ocak 2025 Salı akşamı saat 18.00'de Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda final mücadelesine çıkacak.



Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda bu sezon lige giren 3 takım arasında çekilen kura sonucunda ön eleme turunun kurası da çekildi. Hamitköy, Yenicami ve Balıkesir'in yer aldığı ön eleme etabındaki kura çekiminin ardından Hamitköy kura sonucu doğrudan çeyrek finale çıkarken, Yenicami ile Balıkesir takımları çeyrek finale kalmak için ön eleme oynayacak.



Puma Kadınlar Ligi'nde çekilen fikstür sonucu 1.hafta programı şöyle;



1461 İskele Trabzonspor - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK



China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Alsancak Yeşilova SK



Doğan Türk Birliği - Hamitköy ŞHSK



Yenicami AK - Balıkesir SK



Mağusa Spor Akademisi (Bay)



SEZON PLANLAMASI

1.HAFTA: 11-12 OCAK 2025

2.HAFTA: 18-19 OCAK 2025

KUPA ÖN ELEME: 22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA

3.HAFTA: 25-26 OCAK 2025

4.HAFTA: 1-2 ŞUBAT 2025

KUPA ÇEYREK FİNAL: 8-9 ŞUBAT 2025

5.HAFTA: 15-16 ŞUBAT 2025

6.HAFTA: 22-23 ŞUBAT 2025

KUPA YARI FİNAL 1.MAÇ: 1-2 MART 2025

7.HAFTA: 8-9 MART 2025

8.HAFTA: 15-16 MART 2025

KUPA YARI FİNAL 2.MAÇ: 22-23 MART 2025

9.HAFTA: 29 MART 2025

KUPA FİNAL: 5-6 NİSAN 2025

ÇEYREK FİNAL: 12-13 NİSAN 2025

YARI FİNAL 1. MAÇ: 19-20 NİSAN 2025

YARI FİNAL 2. MAÇ: 26-27 NİSAN 2025

LİG FİNAL: 2 MAYIS 2025