Puma Kadınlar Ligi'nde Başvurular Tamamlandı!
YAYIN TARİHİ:
24/12/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu başvuruları tamamlandı. 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi’nde fikstür 27 Aralık 2024 Cuma saat 14.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi takımlarının karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesi ise 7 Ocak 2025 Salı akşamı oynanacak.
Puma Kadınlar Ligi’ne katılacak takımlar şöyle;
PUMA KADINLAR LİGİ 2024-2025 SEZONU BAŞVURULARI
1461 İSKELE TRABZONSPOR
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
BALIKESİR SK
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
HAMİTKÖY ŞHSK
MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ
T. ERSALICI DİKMEN GÜCÜ SK
YENİCAMİ AK
YAYIN TARİHİ: