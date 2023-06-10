Puma Kadınlar Ligi'nde çeyrek final zamanı

Puma Kadınlar Ligi'nde tek devreli lig müsabakalarının sona ermesinin ardından gözler çeyrek final maçlarına çevrildi.

Sıralamaya göre belirlenen eşleşmelerde tek maç eleme usuluyle oynanacak çeyrek final mücadeleleriyle yarı finale kalan takımlar belirlenecek.

Zehie Helin Reessur Kıbrıs Kupası'nı China Bazaar Gençlik Gücü'nün kazanmasından sonra ligde şampiyonluğu kazanacak takım da belirlenmiş olacak.

Bugün ve yarın ikişer maç oynanacak. Program şöyle;

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10/06/2023 12:20