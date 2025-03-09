PUMA Kadınlar Ligi'nde Doğan Kayipsiz İlerliyor

Lider Doğan, G.Gücü'nü 2-1 geçmeyi başardı.

Puma Kadınlar Ligi'nde mücadele eden Doğan Türk Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü TSK karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Doğan Türk Birliği'nin etkili oyunu ve aldığı galibiyet, takımın zirve yarışındaki iddiasını sürdürmesini sağladı.

Diğer maçlarda ise Mağusa Spor Akademisi, 1461 İskele Trabzonspor'u 15-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Hamitköy ŞHSK ile Balıkesir SK arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Yenicağmi AK, Alsancak Yeşilova SK'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.