Puma Kadınlar Ligi'nde final gecesi

D.Mağusa SA ile CB Gençlik Gücü şampiyonluk maçına çıkıyor

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17/09/2022

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Puma Kadınlar Ligi'nde final gecesi

Puma Kadınlar Ligi'nde bu akşam oynanacak final maçıyla şampiyon belli olacak.
 Desly Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü arasındaki mücadele saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda başlayacak.
 Ligde iki takım arasında oynanan mücadeleyi Desly Mağusa Spor Akademisi kazanırken Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası yarı finalinde China Bazaar Gençlik Gücü rakibi karşısında turu geçmiş ve kupayı kazanmıştı.
Final maçını Olgun Canik yönetecek,  yardımcılıklarını Nurhan Kutlugün ile Rüya Sakallı yapacak.

17/09/2022 11:48
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TAGS: Puma Kadınlar Ligi
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