Puma Kadınlar Ligi'nde ilk finalist CB Gençlik Gücü
11/09/2022
Puma Kadınlar Ligi'nde ilk finalist CB Gençlik Gücü
Puma Kadınlar Ligi'nde yarı finalde China Bazaar Gençlik Gücü, K.Kaymaklı'yı 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Geçtiğimiz hafta da rakibini mağlup ederek Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası'nı kazanan China Bazaar Gençlik Gücü, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'ndaki karşılaşmada K.Kaymaklı'yı 5-2 geçerek adını finale yazdırdı.
MSA- Y.Dumlupınar final için karşılaşıyor
Puma Kadınlar Ligi'nde finale yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor.
Dr.Fazıl Küçük Stadı'nda Desly Mağusa Spor Akademisi ile Yonpaş Dumlupınar saat 18.30'da finalde Gençlik Gücü'nün rakibi olmak için mücadele edecek.