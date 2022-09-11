Puma Kadınlar Ligi'nde ilk finalist CB Gençlik Gücü

Puma Kadınlar Ligi'nde yarı finalde China Bazaar Gençlik Gücü, K.Kaymaklı'yı 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Geçtiğimiz hafta da rakibini mağlup ederek Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası'nı kazanan China Bazaar Gençlik Gücü, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'ndaki karşılaşmada K.Kaymaklı'yı 5-2 geçerek adını finale yazdırdı.

MSA- Y.Dumlupınar final için karşılaşıyor

Puma Kadınlar Ligi'nde finale yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor.

Dr.Fazıl Küçük Stadı'nda Desly Mağusa Spor Akademisi ile Yonpaş Dumlupınar saat 18.30'da finalde Gençlik Gücü'nün rakibi olmak için mücadele edecek.

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11/09/2022 13:16