Puma Kadınlar Ligi'nde ilk maçlar yarın

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15/07/2022

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Puma Kadınlar Ligi'nde ilk maçlar yarın

Uzun zamandır organize edilemeyen Kadınlar Ligi Puma sponsorluğunda yarın iki maçla başlıyor.

Oyun başlasın sloganıyla üç bölgede düzenlenen Kadın Futbol Şenliği sonrasında Puma'nın katkıları ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ile Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan'ın çalışmalarıyla lig organizasyonu yapıldı.

Tek devreli lig usulüyle oynanacak Puma Kadınlar Ligi'nde 8 takım mücadele edecek.

İlk 4 sırayı alacak takımların play off oynayacağı ligin ilk gününde yarın K.Kaymaklı- M.A.Yeşilova ve Y.Dumlupınar-M.Değirmenlik karşı karşıya gelecek, müsabakalar saat 18.00'da başlayacak.

15/07/2022 15:56
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TAGS: puma kadınlar ligi
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