Puma Kadınlar Ligi'nde önemli karar

Puma Kadınlar Ligi için önemli bir karar alındı. Alınan karara göre KTFF resmi sitesinde skor ne olursa olsun galip gelen tüm takımları 1-0 skorla galip olarak gösterilecek.

Yapılan açıklama şöyle:

Yaş grupları arasında fark olmasından dolayı ilk hafta maçlarında da gördüğünüz üzere çok farklı skorlar oluşmuştur. Ligimizi bu yıl “Gelişim Ligi” ve önümüzdeki sezona hazırlık olarak planladığımız için KTFF resmi sitesinde skor ne olursa olsun galip gelen tüm takımları 1-0 skorla galip olarak göstereceğimizi, ayrıca gol kraliçeliğini olmadığından dolayı atılan gollerin sisteme girmeyeceğini bildiririm.

Bunun yanında sezon başında belirlediğimiz statü kapsamında ligde gol averajı uygulaması olmadığını ve ikili averaja göre sıralamanın belirleneceğini kulüplerimizle paylaşmıştık. Özellikle 16-17 yaşın altında çok fazla kadın sporcumuz olduğundan ve farklı skorlarla onları rencide edip, futboldan kopmasına engel olma açısından bu kararı aldık. Bu bağlamda sizlerden de gazete, internet sitesi, sosyal medya hesabı vb. platformlarda bu konuda bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

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19/07/2022 12:37