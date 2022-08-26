Puma Kadınlar Ligi'nde son hafta mesaisi

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26/08/2022

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Puma Kadınlar Ligi'nde son hafta mesaisi

Puma Kadınlar Ligi'nde son hafta mesaisi

Puma Kadınlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 7.hafta maçlarıyla lig yarışı sona erecek ve play offtaki eşleşmeler de belirlenecek.
 Son haftaya girilirken yenilgisiz lider bulunan Desly Mağusa Spor Akademisi ligi ilk sırada bitirmeyi garantiledi. Mağusa temsilcisi ligi 4.sırada bitirecek takımla karşılaşacak.
China Bazaar Gençlik Gücü'nün de ikinciliği kesinleşirken ligi 3.sırada tamamlayan takımla play offta oynayacak.
 Ligdeki 3. ve 4. sırayı 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Y.Dumlupınar-K.Kaymaklı maçının sonucu belirleyecek. Son haftaya iki takım ayni puanda giriyor.
Play off maçları 1.ile 4. ve 2.ile 3.sıradaki takımlar arasında tek maç eleme usulüne göre 10- 11 Eylül tarihlerinde oynanacak ve finale yükselecek takımlar belirlenecek.

 

 

26/08/2022 13:53
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TAGS: Puma, Kadınlar, Ligi,
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