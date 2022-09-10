Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final zamanı

Puma Kadınlar Ligi'nde 10- 11 Eylül tarihlerinde oynanacak yarı final maçlarıyla finale yükselecek takımlar belirlenecek.

Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'nı China Bazaar Gençlik Gücü'nün kazanmasından sonra gözler lig şampiyonluğuna çevrildi.

Tek devreli olarak oynanan ligdeki mücadeleler sonrası yenilgisiz ilk sırada bulunan Desly Mağusa Spor Akademisi ile 4.sıradaki Yonpaş Dumlupınar 11 Eylül Pazar günü Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda final vizesi için karşılaşacak.

Klasman maçlarını 2.sırada tamamlayan CB Gençlik Gücü de takipçisi K.Kaymaklı ile yarı finalde bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bu habere tepkiniz:



10/09/2022 14:36