Puma Kadınlar Ligi'nde yer alan kulüpler listelerini sundu

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26/12/2023

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Puma Kadınlar Ligi'nde yer alan kulüpler listelerini sundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun 25 kişilik futbolcu listeleri belli oldu. Daha önce yapılan açıklamada 25 kişilik liste dışında kalan futbolcuların 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar bedelsiz kiralık olarak istedikleri takımda işlem yapabilecekleri belirtilmişti.

Öte yandan 25 kişilik liste dışında kalıp, herhangi bir transfer işlemi gerçekleştirmeyen futbolcular lisanslı bulundukları kulüplerde forma giyebilecek.

Kulüplerin KTFF’ye sunduğu listeler şöyle;

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

  1. Atiye Çiftsüren
  2. Aysel Bulancak
  3. Beliz Elhan
  4. Beyza Nur Çiftsüren
  5. Diana Zhaksylykova
  6. Dilek Altuntaş
  7. Havva Nehir Karakuş
  8. Hayife Düzce
  9. Kayra Ozaner
  10. Lara Hayatlar
  11. Leman Kobra
  12. Maral Pardahova
  13. Nil Ufuktan
  14. Nilgün Akbulut
  15. Nuray Kobra
  16. Nülya Benay Besen
  17. Rumeysa Akdağ
  18. Sahil Malek
  19. Selvihan Dural
  20. Sevim Akbaş
  21. Sinem Ersoy
  22. Tuana Yeşilyurt
  23. Zeynep Süngü

 

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

  1. Ayşe Eldem Yılmaz
  2. Ayşe Harper
  3. Ayşe Mullacuma
  4. Besre Güneş İzam
  5. Büşra Duran
  6. Cemre Kara
  7. Elanur Yalçın
  8. Elina Khabaz Sabet
  9. Emine Ciner
  10. Emine Özarı
  11. Fatma Yorgancı
  12. Güllü Dinleyici
  13. Gülseven Bayram
  14. Hazal Sönmez
  15. İclal Evrensel
  16. Medine Kalkan
  17. Nisanur Çalışkan
  18. Nisanur Diğil
  19. Özlem Yılmaz
  20. Sabriye Eyşan Kamuz
  21. Simge Ağcabay
  22. Şefika Evlat
  23. Şerif Ogan
  24. Vijdan Bibi
  25. Zeliha Ersöz

 

1461 İSKELE TRABZONSPOR

  1. Ceylin Yılmaz
  2. Deva Ejmi
  3. Dilan Parlan
  4. Ela Avşar
  5. Elif Karadağ
  6. Emine Koç
  7. Gülşah Meryem Şeherli Ayboğa
  8. Hatice Hacıoğlu
  9. Hatice Yılmaz
  10. Hülya Parlan
  11. İlayda Kaya
  12. İldeniz Hacıhasanoğlu
  13. Meiran Kuş
  14. Melisa Kavacık
  15. Miraç Sultan Gündoğar
  16. Nefise Dağbaşı
  17. Nermin Koç
  18. Nur Çalış
  19. Remziye Şenlik
  20. Zümra Şimşek

 

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

  1. Asu Tokmak
  2. Aşkın Ceren Sönmez
  3. Ayten Aygünler
  4. Bahar Doğan
  5. Behiye Ağuş
  6. Cemre Özokan
  7. Dilem İlhan
  8. Eda Sivri
  9. Emine Çıkan
  10. Esra Altuğrul
  11. Fatmanur Demir
  12. Fikriye Kanlı
  13. Hasine Dilekçi
  14. İdal Çukurovalı
  15. Kevser Dinlemez
  16. Mariama Dioulde
  17. Nehir Özoktay
  18. Nisan Kamçılı
  19. Pembe Beyitoğluları
  20. Siğnem Geldi
  21. Yağmur Örskıran

 

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

  1. Çiğdem Yalçın
  2. Duygu Polat
  3. Elif Saraç
  4. Emine Polat
  5. Gölge Eylül Oğuz
  6. Güliz Akıner
  7. Gülüşan Karadağ
  8. Lara Hayatlar
  9. Nazar Salın
  10. Nehir Aslantürk
  11. Nurhayat Atmaca
  12. Nurhayat Canlıer
  13. Özge Azlak
  14. Rabia Nur Demir
  15. Saliha Güç
  16. Sıla Bozkurt
  17. Şengül Akıner
  18. Şerife Keleş
  19. Şöhret Yıldız
  20. Tuana Zincirkıran
  21. Tuğçe Çakır
  22. Türkan Vardi
  23. Yıldız Yükler

 

YONPAŞ DUMLUPINART TSK

  1. Ateş Tatar
  2. Ayşe Güllet
  3. Berfin Acar
  4. Emine Kömürcügil
  5. Eylül Tuna
  6. Fatma Ömeroğlu
  7. Gizem Öztürk
  8. Gülaynaz Kabaklıoğlu
  9. Hazal Çam
  10. İslim Koca
  11. Kumsal Lisani
  12. Meliha Su İbiş
  13. Melis Mevlit
  14. Merve Çubuk
  15. Nermin Güllet
  16. Nisa Nur Acet
  17. Omiete Ekine
  18. Özay Demir
  19. Sahra Kurum
  20. Samira Azadova
  21. Sarah Nankalı
  22. Seher İkra Geçkalmış
  23. Sima Kaçmaz
  24. Sultan Naz Demiralp
  25. Yağız Tan

 

VADİLİ TÇBSK

  1. Alivya Lenis İmam
  2. Ann Abuke Casmir
  3. Berfin Çelik
  4. Değer Çokbilen
  5. Dicle Çakıl
  6. Ela Kılıç
  7. Eldem Erdem
  8. Elif Ay
  9. Emine Ada Özadalı
  10. Esila Özer
  11. Fatmanur Erol
  12. Feroş Korkusuz
  13. Irmak Reis
  14. Lütfiye Gencebay
  15. Mahan Şarman
  16. Maryam Tendo Nambi
  17. Merve Aktaş
  18. Meyrem Yum
  19. Nilgün Betmezoğlu
  20. Özden Tekeli
  21. Seher Ergin
  22. Selin Göksu
  23. Sude Gazi
  24. Yağmur Çolakoğlu
  25. Zehra Işık Bahalı

 

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

  1. Açelya Kocaoğlu
  2. Afife Kont
  3. Aleesha Bashir Ahmed
  4. Ayşe Çetinkaya
  5. Ayşe Demir
  6. Ayten Kaptan
  7. Başak Ruso
  8. Büşra Salk
  9. Esma Demir
  10. Hayrunnisa Turan
  11. İlayda Küçük
  12. İrem Kırmızıoğlu
  13. Lara Gülakdeniz
  14. Melisa Demirkıran
  15. Meryem Özsoy
  16. Mine Dayı
  17. Miraç Güler
  18. Müjde Akdoğan
  19. Nazar Bayraktar
  20. Sena Özşen
  21. Sevim Okur
  22. Sıla Gül
  23. Şeyma Turgut
  24. Ümmühan Baş

 

TAŞKINKÖY SK

  1. Beren Meryem Oğan
  2. Beyza Salk
  3. Ela Kocadayı
  4. Fatma Akdoğan
  5. Miraç Nur Şanverdi
  6. Sabina Yusupova
  7. Sunay Mirka
  8. Yüksel Uçar

 

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

  1. Asım Vural
  2. Aybüke Bulut
  3. Ayla Buba
  4. Ayşe Tatarlar
  5. Bahar Çağdaşoğulları
  6. Dilek Bulgan
  7. Ela Ece Çam
  8. Ela Göçlü
  9. Elif Kurt
  10. Emine Ulgar
  11. Fatma Olca
  12. Fatoş Karacanlı
  13. Gülsen Ramiz
  14. Gülten Dila Minnoş
  15. Hanife Pehlivanoğlu
  16. Havva Hafız
  17. Hazal Yarıkbaş
  18. Irmak Kaya
  19. Meltem Canyalçın
  20. Sedef Ateş
  21. Selma Azbaki
  22. Sude Cinbal
  23. Sudenaz Göçlü
  24. Sümeyra Tur
  25. Şefika Koççat
26/12/2023 14:56
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TAGS: Puma Kadınlar Ligi’, kulüpler,
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