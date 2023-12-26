Puma Kadınlar Ligi'nde yer alan kulüpler listelerini sundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun 25 kişilik futbolcu listeleri belli oldu. Daha önce yapılan açıklamada 25 kişilik liste dışında kalan futbolcuların 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar bedelsiz kiralık olarak istedikleri takımda işlem yapabilecekleri belirtilmişti.

Öte yandan 25 kişilik liste dışında kalıp, herhangi bir transfer işlemi gerçekleştirmeyen futbolcular lisanslı bulundukları kulüplerde forma giyebilecek.

Kulüplerin KTFF’ye sunduğu listeler şöyle;

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Atiye Çiftsüren Aysel Bulancak Beliz Elhan Beyza Nur Çiftsüren Diana Zhaksylykova Dilek Altuntaş Havva Nehir Karakuş Hayife Düzce Kayra Ozaner Lara Hayatlar Leman Kobra Maral Pardahova Nil Ufuktan Nilgün Akbulut Nuray Kobra Nülya Benay Besen Rumeysa Akdağ Sahil Malek Selvihan Dural Sevim Akbaş Sinem Ersoy Tuana Yeşilyurt Zeynep Süngü

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

Ayşe Eldem Yılmaz Ayşe Harper Ayşe Mullacuma Besre Güneş İzam Büşra Duran Cemre Kara Elanur Yalçın Elina Khabaz Sabet Emine Ciner Emine Özarı Fatma Yorgancı Güllü Dinleyici Gülseven Bayram Hazal Sönmez İclal Evrensel Medine Kalkan Nisanur Çalışkan Nisanur Diğil Özlem Yılmaz Sabriye Eyşan Kamuz Simge Ağcabay Şefika Evlat Şerif Ogan Vijdan Bibi Zeliha Ersöz

1461 İSKELE TRABZONSPOR

Ceylin Yılmaz Deva Ejmi Dilan Parlan Ela Avşar Elif Karadağ Emine Koç Gülşah Meryem Şeherli Ayboğa Hatice Hacıoğlu Hatice Yılmaz Hülya Parlan İlayda Kaya İldeniz Hacıhasanoğlu Meiran Kuş Melisa Kavacık Miraç Sultan Gündoğar Nefise Dağbaşı Nermin Koç Nur Çalış Remziye Şenlik Zümra Şimşek

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

Asu Tokmak Aşkın Ceren Sönmez Ayten Aygünler Bahar Doğan Behiye Ağuş Cemre Özokan Dilem İlhan Eda Sivri Emine Çıkan Esra Altuğrul Fatmanur Demir Fikriye Kanlı Hasine Dilekçi İdal Çukurovalı Kevser Dinlemez Mariama Dioulde Nehir Özoktay Nisan Kamçılı Pembe Beyitoğluları Siğnem Geldi Yağmur Örskıran

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

Çiğdem Yalçın Duygu Polat Elif Saraç Emine Polat Gölge Eylül Oğuz Güliz Akıner Gülüşan Karadağ Lara Hayatlar Nazar Salın Nehir Aslantürk Nurhayat Atmaca Nurhayat Canlıer Özge Azlak Rabia Nur Demir Saliha Güç Sıla Bozkurt Şengül Akıner Şerife Keleş Şöhret Yıldız Tuana Zincirkıran Tuğçe Çakır Türkan Vardi Yıldız Yükler

YONPAŞ DUMLUPINART TSK

Ateş Tatar Ayşe Güllet Berfin Acar Emine Kömürcügil Eylül Tuna Fatma Ömeroğlu Gizem Öztürk Gülaynaz Kabaklıoğlu Hazal Çam İslim Koca Kumsal Lisani Meliha Su İbiş Melis Mevlit Merve Çubuk Nermin Güllet Nisa Nur Acet Omiete Ekine Özay Demir Sahra Kurum Samira Azadova Sarah Nankalı Seher İkra Geçkalmış Sima Kaçmaz Sultan Naz Demiralp Yağız Tan

VADİLİ TÇBSK

Alivya Lenis İmam Ann Abuke Casmir Berfin Çelik Değer Çokbilen Dicle Çakıl Ela Kılıç Eldem Erdem Elif Ay Emine Ada Özadalı Esila Özer Fatmanur Erol Feroş Korkusuz Irmak Reis Lütfiye Gencebay Mahan Şarman Maryam Tendo Nambi Merve Aktaş Meyrem Yum Nilgün Betmezoğlu Özden Tekeli Seher Ergin Selin Göksu Sude Gazi Yağmur Çolakoğlu Zehra Işık Bahalı

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

Açelya Kocaoğlu Afife Kont Aleesha Bashir Ahmed Ayşe Çetinkaya Ayşe Demir Ayten Kaptan Başak Ruso Büşra Salk Esma Demir Hayrunnisa Turan İlayda Küçük İrem Kırmızıoğlu Lara Gülakdeniz Melisa Demirkıran Meryem Özsoy Mine Dayı Miraç Güler Müjde Akdoğan Nazar Bayraktar Sena Özşen Sevim Okur Sıla Gül Şeyma Turgut Ümmühan Baş

TAŞKINKÖY SK

Beren Meryem Oğan Beyza Salk Ela Kocadayı Fatma Akdoğan Miraç Nur Şanverdi Sabina Yusupova Sunay Mirka Yüksel Uçar

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

Asım Vural Aybüke Bulut Ayla Buba Ayşe Tatarlar Bahar Çağdaşoğulları Dilek Bulgan Ela Ece Çam Ela Göçlü Elif Kurt Emine Ulgar Fatma Olca Fatoş Karacanlı Gülsen Ramiz Gülten Dila Minnoş Hanife Pehlivanoğlu Havva Hafız Hazal Yarıkbaş Irmak Kaya Meltem Canyalçın Sedef Ateş Selma Azbaki Sude Cinbal Sudenaz Göçlü Sümeyra Tur Şefika Koççat