Puma Kadınlar Ligi'ne başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu başvuruları başladı. 13 Aralık 2024 Cuma gününe kadar devam edecek başvuruların ardından ligin statüsü açıklanacak. Lige katılacak olan takımlar 16 Aralık 2024 – 3 Ocak 2025 tarihleri arasında transfer ve vize işlemlerini yapabilecek. Filiz lisans işlemleri lig boyunca devam edecek.

Geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü ile kupa finalisti Mağusa Spor Akademisi arasında oynanacak olan Kadınlar Süper Kupa mücadelesi 8 Ocak 2025 Çarşamba akşamı oynanacak. Finalin oynanacağı stat daha sonra açıklanacak.