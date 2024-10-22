PUMA Kuzey Kıbrıs’ın dördüncü mağazası Girne’de açıldı

Çerkez Group iştiraklerinden Airtech Ltd.’nin distribütörlüğünü üstlendiği, dünyaca ünlü spor giyim markası PUMA, KKTC’deki dördüncü mağazasını Girne Semih Sancar Caddesi’nde açtı.

Hasan Çerkez: “5 yılda 3 mağaza hedefi ile çıktığımız bu yolda, 16 ayda 4 mağaza açtık.”

Airtech Ltd. Koordinatörü Hasan Çerkez yapmış olduğu açıklamada:

“2023 Mayıs ayında Lefkoşa mağazası ile başladığımız yolculuğa; halkımızın yoğun ilgisinden aldığımız öz güven, PUMA Kuzey Kıbrıs ekibinin bitmeyen enerjisi ve PUMA Global ekibinin sonsuz desteği ile tam da PUMA’ya yakıştığı gibi hız kesmeden devam ediyoruz.

5 yılda 3 mağaza hedefi ile çıktığımız bu yolda, 16 ayda 4 mağaza açtık. Halkımızın göstermiş olduğu ilgiye, PUMA Kuzey Kıbrıs ve PUMA Global ekiplerinin bitmeyen enerjileri ile verdikleri emeklere teşekkür ederiz.”