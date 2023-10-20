Puma’nın üst düzey yöneticileri şampiyon melekler için adada…

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nün yapımı için düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’na sayılı günler kaldı. Dünyanın önde gelen şirketlerinden Puma Orta Doğu ve Türkiye Üst Yönetim Ekibi, pazar günü düzenlenecek olan Lefkoşa Maratonu’na tam kadro katılıyor.

Puma KKTC Distribütörümüz Airtech Ltd, bu yıl gerçekleştirilen maratona “NE GEREKİYORSA” sloganı ile ciddi destek verirken söz konusu konuklarla maraton global bir boyut kazanıyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan acı deprem sonrası yaralar sarılırken Puma, Türkiye’de depremden etkilenen tüm şehirlerimizde üzerine düşeni yapmıştı. Puma, aynı kararlılıkla şampiyon melekler anısına koşulacak ve geliri ile de büyük bir okul kampüsü hedeflenen maratonda yer alacak.

Ülkemizde Airtech Ltd tarafından güçlü bir şekilde temsil edilen Puma tıpkı Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi, Kıbrıs’ta da depremin yarattığı acıların sarılmasına katkı sağlayacak.