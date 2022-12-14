Purnara Mülteci Kampı’na ikinci tel örgü çekiliyor

Koçinotrimitya köyündeki Purnara Mülteci Kampı’nın etrafına, mültecilerin giriş-çıkışlarının engellenebilmesi için ikinci tel örgünün çekildiği bildirildi.

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14/12/2022

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Purnara Mülteci Kampı’na ikinci tel örgü çekiliyor

Koçinotrimitya köyündeki Purnara Mülteci Kampı’nın etrafına, mültecilerin giriş-çıkışlarının engellenebilmesi için ikinci tel örgünün çekildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kampta Ekim sonu yaşanan ciddi olaylar ve mültecilerin kampı ateşe vermeleri neticesinde, kamptan kaçışları engelleyebilmek için kampın etrafına ikinci tel örgü çekilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Haberde, ikinci tel örgünün çekilmesiyle polisin de işinin kolaylaşacağı ve iki tel örgü arasında attığı devriyelerle, daha etkin denetim yapabileceği belirtildi.

14/12/2022 11:01
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TAGS: Purnara Mülteci Kampı
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