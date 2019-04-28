Püskülü ile kaynatınca...

Mısır püskülünün faydaları nelerdir?

Doğal bir potasyum ve K vitamini kaynağı olan mısır püskülü faydaları şu şekilde:

Böbrek iltihabına iyi gelmesinin yanında böbreklerdeki taşların düşürülmesine de yardım eder.

Prostat iltihabına iyi gelir.

Gut hastalığına iyi gelir.

Diyabet yani şeker hastalığınız mı var?

Bu şifalı ve her yerde bulunabilen bitki sayesinde şifa bulabilirsiniz.

Yüksek tansiyona iyi gelerek, tansiyonu dengeler.

Yüksek kolesterole iyi gelir, kolesterolü dengeler.

Sürekli yorgun olmaktan yorgunluktan mı yakınıyorsunuz?

Yorgunluğu gideren mısır püskülü çayı aynı zamanda sizi dinlendirir.

Anti depresan özelliği de vardır, depresyona iyi gelir.