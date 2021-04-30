Pusula Projesi Live2eatcyprus Challenge'ın 3 Mayıs Pazartesi Günü Başlayacağını Duyurdu

AB tarafından finanse edilen Pusula Projesi, çevresel sürdürülebilirliğe daha çok ivme kazandırmak için, ikinci öneri çağrısı olan #Live2EatCyprus Challenge’ın 3 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Pusula Projesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda israfının azaltılması ile çevresel kaynakların korunmasına katkı sağlamayı hedefleyen #Live2EatCyprus Challenge 30 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi’nin, 2016 yılında kişi başı israf edilen gıda miktarı 300 kg üzerinde olan Kıbrıs’ın, Avrupa'da en yüksek gıda atık miktarına sahip üçüncü ülke olduğunu tespit ettiği kaydedilen açıklamada, “Pusula Projesi, öğünlerimizi planlayarak, mutfak alışverişini bilinçli şekilde yaparak, yiyecekleri uygun yöntemlerle muhafaza ederek ve artan yemekleri değerlendirerek gıda israfının azaltılabileceğini düşünmektedir. Doğru alışkanlıklar kazanarak, para tasarrufu yapabilir, çevreyi koruyabilir ve yemek için yaşamaya devam edebiliriz (#Live2EatCyprus)” denildi.



Kıbrıs'ta yaşayan herkesi evde gıda israfına neden olan alışkanlıkları değiştirmeye yönelik faydalı bilgi ve ipuçlarını paylaşmaya davet eden #Live2EatCyprus Challenge’in şu şekilde planlandığı ifade edildi:

“3 - 30 Mayıs tarihleri arasında, Pusula sosyal medya hesapları aracılığıyla her pazartesi yeni bir Challenge duyurulacak.

Duyurulan her Challenge için sizleri, en iyi fikrinizi metin, fotoğraf veya video olarak Facebook veya Instagram hesaplarınızda paylaşmaya davet edeceğiz. #Live2EatCyprus etiketini kullanmayı ve @PusulaCyprus hesabını etiketlemeyi unutmayın. Yaratıcı ve eğlenceli gönderilerinizi bekliyoruz!

Her Challenge sonrasında gönderileriniz aracılığıyla katılacağınız çekilişle belirlenen şanslı bir kazanan Amazon sitesinden 200 Euro’luk hediye çeki kazanma şansı yakalayacak

Paylaşılan gönderiler arasında en fazla beğeni alan ilk 10 gönderi kullanılarak sosyal medya içeriği oluşturulacak ve gıda israfının azaltılması konusunda ada genelinde farkındalığın artırılması hedeflenecek”.



Daha fazla bilgi www.facebook.com/PusulaCyprus ve Instagram: @pusulacyprus hesaplarından elde edilebilir.

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30/04/2021 12:21