Putin 130 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya yolluyor

Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'dan istediğini alamayınca taktiklerinde değişikliğe gitti. Öyle ki büyük generallerin kimi zaman yeri değişti, kimi zaman da emekli generaller tekrar orduya çağrıldı. Bu isimlerden biri de 130 kiloluk vücuduyla dikkatleri çeken 67 yaşındaki emekli General Pavel oldu. Putin, General Pavel'i Ukrayna'daki birlikleri yönetmesi için yeniden göreve çağırdı.

Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'da taktik değiştirirken tekrar göreve çağırdığı bir general ülkede gündem oldu. 67 yaşında ve 130 kiloluk emekli General Pavel, Ukrayna'daki kuvvetlerin komutasını almak için görevlendirildi. Kilosu nedeniyle özel askeri kıyafetler giyen General Pavel, işgalin ön saflarında yer alacak. Pavel, birlikteki eski komutanın bir topçu saldırısında ciddi şekilde yaralanmasının ardından bölgede faaliyet gösteren Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğunu da üstlenecek.

Rus özel kuvvetlerinde 40 yıl çalışan General Pavel, 1980'deki Afganistan çatışmalarında da yer aldı. 5 yıl önce ise emekli olarak Moskova'da yaşamaya başladı.

Putin 130 kiloluk emekli generali Ukraynaya yolluyor

General Pavel'in günde 5 öğün yemek yediği ve yemeklerini 1 litrelik votka ile tükettiği iddia ediliyor. Göreve geri dönen Pavel, vücut ölçülerine özel askeri üniforma giyerken gövdesini korumak için iki takım zırh kullanması gerekiyor.

SURİYE KASABI'NI GÖREVDEN ALDI

İngiltere Savunma Bakanlığı Kremlin'in yakın zamanda Suriye Kasabı olarak bilinen General Alexander Dvornikov ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Andrei Serdyukov da dahil olmak üzere çok sayıda generali görevden aldığını açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



27/06/2022 17:55