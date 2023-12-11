Putin adaylığını seçim komisyonuna bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağına dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri gönderdi.

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11/12/2023

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Putin adaylığını seçim komisyonuna bildirdi


Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yasalara uygun şekilde Putin'in devlet başkanı seçiminde aday olacağına dair bildiri aldık." dedi.

Ülkenin Federasyon Konseyi, 7 Aralık'ta devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak, seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını 8 Aralık'ta duyurmuştu.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

11/12/2023 19:57
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TAGS: Putin adaylığını seçim komisyonuna bildirdi
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